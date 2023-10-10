В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Этой выставкой мы продолжаем традицию XIX века. <…>Проект ежегодно собирает ценителей русской культуры и художественного аспекта жизни усадьбы и представляет непрерывность этого процесса, питая творчество и объединяя под сводами мурановской усадьбы работы современных художников»,— объяснила куратор выставки «Поэзия мурановских пейзажей» Татьяна Гончарова.
Стоит отметить, что выставка продлиться с 14 октября по 26 ноября. Также для гостей будут проводиться кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы.
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