В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

«<…> Зарайск–первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала. На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях. Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон — символы Зарайска, вокруг которых в дальнейшем будет выстраиваться единый и понятный контур города.<…>»,— объяснил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.



Кроме этого, на территории проведения фестиваля работает инфоцентр, в котором желающие смогут подробнее ознакомиться со стратегией развития и объектами недвижимости.



По словам куратора фестиваля продюсера российских и международных проектов Марины Глуховой фестиваль является возможностью прямого взаимоотношения между государством, культурными деятелями и предпринимателями.





«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в нашей бизнес-модели могут участвовать предприниматели из разных городов. Например, «Дымов. Керамика»–это проект двух предпринимателей, благодаря которому в Зарайске появится отель «Депо» и филиал гончарной мастерской, а также магазин посуды «Дымов. Керамика». Важно и то, что в этом проекте участвует местная художница Матрона, которая открывает свою «Коврижечную», где будут работать зарайские студенты.<…>»,– поделилась Марина Глухова.



Открытие выставки современного искусства в купеческом особняке 1860-х годов — доме Григория Мачтета стало первой локацией фестиваля. Кроме этого, там расположены работы молодых современных художников, среди которых Евгений Ches, который является автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской.



Стоит отметить, что фестиваль продлится до 12 ноября.

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