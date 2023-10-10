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В Пушкино откроется ежегодная выставка «Поэзия мурановских пейзажей»

10 октября 2023, 15:28
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Пушкино в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» 14 октября начнет работать выставка «Поэзия мурановских пейзажей».
На выставке будет представлено 24 автора, которые работали на территории Мураново, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.


«Этой выставкой мы продолжаем традицию XIX века. <…>Проект ежегодно собирает ценителей русской культуры и художественного аспекта жизни усадьбы и представляет непрерывность этого процесса, питая творчество и объединяя под сводами мурановской усадьбы работы современных художников»,— объяснила куратор выставки «Поэзия мурановских пейзажей» Татьяна Гончарова.



Кроме этого, на выставке впервые будут представлены работы председателя и членов Мытищинской Ассоциации художников.


Стоит отметить, что выставка продлиться с 14 октября по 26 ноября. Также для гостей будут проводиться кураторские экскурсии по выставке и творческие мастер-классы.


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#подмосковье
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Глава издательства Корнев раскрыл секрет успеха серии книг о Гарри Поттере
Глава издательства Корнев: «Читатель рос вместе с главным героем»
10 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/carneadele

Основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев заявил, что секрет успеха серии книг о Гарри Поттере кроется в выстроенном особом повествовании.
«В «Гарри Поттере» же автор сумела выстроить структуру так, кстати, мне кажется, что она не специально это сделала, что читатель рос вместе с главным героем. Пока что не в одной аналоговой истории не удалось это повторить и даже приблизиться», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.

По его словам, рекорд продаж произведений о волшебном мальчике никто не побил по объёму продаж в долгосрочной перспективе, именно поэтому «Гарри Поттер» на протяжении многих лет остаётся вне конкуренции.

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#культура
#кино
#герои
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В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль
10 октября 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На Истринской сыроварне Олега Сироты пройдет юбилейный 15-ый гастрономический мини-фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут представлена различная продукция от фермеров, например, сыровяленые колбасы, итальянские и кавказские сыры, кондитерские изделия и т.д,

Кроме продовольственных товаров в этом году будут привезены изделия ручной работы, мягкие игрушки и другие авторские изделия.

Стоит отметить, что участников мероприятия также ждут мастер-классы, экскурсии, катание на лошадях и бесплатные уроки программирования для детей.


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#экскурсии
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#продукция
#сыроварня
#подмосковье
#истра
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Netflix анонсировал новый сезон «Короны»
10 октября 2023, 04:12

Фото: iStock/Vlad Dmytrenko

16 ноября выйдет шестой и заключительный сезон сериала «Корона». Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер и тизер нового сезона, пишет RTVI.
В сериале рассказывается история британской монаршей семьи с начала 20 века до начала 21 века. В заключении речь пойдёт о разводе принцессы Дианы с Чарльзом, её романе с Доди Аль-Файедом и аварии в Париже. 

Отмечается, что в новом сезоне зрители увидят повзрослевших сыновей Дианы, принцев Гарри и Уильяма, а также будущую герцогиню Кэмбриджскую Кейт.

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#история
#зрители
#великобритания
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Путин провёл рабочую встречу с министром культуры РФ Любимовой
Министр культуры РФ Любимова рассказала президенту о работе в новых субъектах
09 октября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой. Информацию сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи Путин и Любимова обсудили развитие культурной среды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам», — заявила глава Минкульта.
По словам Любимовой, до начала деятельности Министерства культуры в новых регионах, в них работало 2 кинозала на 4 региона, а сейчас их количество достигло 51.

Также, глава ведомства сообщила, что в Мариуполе и Луганске организовали 140 выступлений в цирке, которые посетили более 70 тысяч зрителей. Любимова также доложила главе РФ о том, что в новых субъектах уже открыли примерно 1000 библиотек и домов культуры, почти 1 600 детских школ искусств и 77 музеев.

Кроме того, по поручению Владимира Путина, в Минкульте начали оказывать поддержку русским театрам за рубежом. По словам Любимовой, 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику.

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#служба
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Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске
09 октября 2023, 15:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль Между прошлым и будущим» открылся 7 октября в городском округе Зарайск, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«<…> Зарайск–первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала. На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях. Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон — символы Зарайска, вокруг которых в дальнейшем будет выстраиваться единый и понятный контур города.<…>»,— объяснил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.


Кроме этого, на территории проведения фестиваля работает инфоцентр, в котором желающие смогут подробнее ознакомиться со стратегией развития и объектами недвижимости.
 
По словам куратора фестиваля продюсера российских и международных проектов Марины Глуховой фестиваль является возможностью прямого взаимоотношения между государством, культурными деятелями и предпринимателями.
 

«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в нашей бизнес-модели могут участвовать предприниматели из разных городов. Например, «Дымов. Керамика»–это проект двух предпринимателей, благодаря которому в Зарайске появится отель «Депо» и филиал гончарной мастерской, а также магазин посуды «Дымов. Керамика». Важно и то, что в этом проекте участвует местная художница Матрона, которая открывает свою «Коврижечную», где будут работать зарайские студенты.<…>»,– поделилась Марина Глухова.


Открытие выставки современного искусства в купеческом особняке 1860-х годов — доме Григория Мачтета стало первой локацией фестиваля. Кроме этого, там расположены работы молодых современных художников, среди которых Евгений Ches, который является автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской.
 
Стоит отметить, что фестиваль продлится до 12 ноября.


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#подмосковье
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«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей
09 октября 2023, 03:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российский фильм «Повелитель ветра» за прошедшие выходные возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 121,3 млн руб. Об этом пишет kinobusiness.com.
Отмечается, что режиссёром в кинокартине о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году пролетел за 11 дней 4 часа 20 минут вокруг планеты и поставил мировой рекорд, выступил Фёдор Бондарчук.

Второе место занял боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестором Сталлоне, он собрал 29 млн руб. На третьем месте оказалась комедия «Дурные деньги», собравшая 21,3 миллиона.

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РИАН: 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга стала «Мисс Россия - 2023»
09 октября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Жительница Санкт-Петербурга, 22-летняя Маргарита Голубева, стала «Мисс Россия - 2023». Об этом пишет РИА Новости.
«Я готова объявлять новую «Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой «Мисс Россия — 2023» становится Голубева Маргарита», — назвала обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова победительницу конкурса.

Отмечается, что Голубева помимо короны стала обладательницей приза в один миллион рублей. Кроме того она получила возможность принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько
06 октября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Петербуржцы предложили поставить в городе памятник создателю русской школы воздухоплавания и авиации Александру Кованько.
При этом, в качестве места установки бюста Кованько предложили парк Авиаторов. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отметил, что это место хорошо подойдёт для памятника.

В администрации Московского района города отнеслись положительно к подобной инициативе граждан.

«Любые инициативы жителей стоит обсуждать. Однако установка памятника – в любом случае процесс долгий», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

До этого сообщалось, что после реконструкции в Санкт-Петербурге был открыт парк Авиаторов. В честь этого события в парке состоялся Большой семейный фестиваль.

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#санкт-петербург
#авиация
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В Красногорске пройдет концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
06 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto /nantonov

В красногорском ДК «Подмосковье» 6 октября в рамках тура «Своих не бросаем» пройдет концерт группы «НАШИ».
Концертный тур пройдет в 24 городах России. Коме этого, совместно с Народным фронтом был открыт сбор в поддержку военнослужащих в зоне СВО.


«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России» — поддержал гуманитарную миссию тура депутат Госдумы Николай Валуев.


Основной задачей тура является поднятие патриотического духа у россиян и возможность, показать важность поддержки наших военнослужащих.


Стоит отметить, что вход на концерт свободный. Начало мероприятия в 19:00.



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