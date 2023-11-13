В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»

Фото: Администрация городского округа Пушкинский
10 ноября в концертном зале колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкино прошёл концерт-лекция под названием «Играют преподаватели», организованный Методическим объединением Детских школ искусств Пушкинского городского округа.
В рамках мероприятия педагоги исполнили произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также народные и эстрадные композиции. В концертной программе были представлены и авторские работы преподавателей Пушкинской детской школы искусств – Сергея Риневича и Джамилы Наимовой.
Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, гостей порадовали выступлениями фортепианных ансамблей, трио и квартетов, а также сольными концертами на флейте, саксофоне, скрипке, домре и гитаре.
В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль
Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»
Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, гостей порадовали выступлениями фортепианных ансамблей, трио и квартетов, а также сольными концертами на флейте, саксофоне, скрипке, домре и гитаре.
«Концерт стал вдохновляющим импульсом для воспитанников - учиться лучше и покорять новые музыкальные вершины», — отметили в администрации горокруга.Читайте также:
В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль
Пушкинский хор вышел в финал Всероссийского шоу
Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»
Екатерина Шмакова