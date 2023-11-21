В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В Пушкино стартовал межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Его официальное открытие прошло в понедельник в Пушкинском музыкально-драматическом театре.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, в первый конкурсный день зрителям показали две постановки. Со спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на сцену вышли актёры театра «Синяя птица» из Красноармейска. А детский драматический театр «Бархат» из Ивантеевки представил «Щелкунчика».
Фестиваль продлится до 25 ноября. В его программе выступления 14 детских и юношеских коллективов из областей Центрального федерального округа.
Напомним, помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.
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Фестиваль продлится до 25 ноября. В его программе выступления 14 детских и юношеских коллективов из областей Центрального федерального округа.
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Екатерина Шмакова