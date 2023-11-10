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В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль

10 ноября 2023, 15:42
Фото: IStock/fergregory

Фото: IStock/fergregory

В городском округе Пушкинский состоится Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Показы пройдут сразу на трёх площадках.

В конкурсном отборе приняли участие около 40 детских и молодежных театральных коллективов из Москвы, Московской, Ярославской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Белгородской областей. Старт фестиваля запланирован на 20 ноября. В течение пяти дней гости округа будут выступать в Пушкинском музыкально-драматическом театре, ДК Пушкино, Московской областном музыкальном колледже им. С.С. Прокофьева.

Помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#пушкино
#театр
#фестиваль
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Бывшего главу иркутского Минздрава Якова Сандакова перевели под домашний арест
10 ноября 2023, 06:41

Фото: iStock/StockSolutions

Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова перевели из СИЗО под домашний арест. Скорее всего, это связано с тем, что он частично признал вину, пишет Telegram-канал Babr Mash.
Бывшего чиновника обвиняют сразу по нескольким эпизодам. Первый из них — это получение взятки в размере восьми миллионов рублей, которые он вначале легализовал через биржу ММВБ, а затем купил на них квартиру в Москве. Второй — сговор для покупки медоборудования на 150 млн рублей с ущербом бюджету в десять миллионов.  Наконец, третий — это «откат» в 7 млн рублей за заключение контракта о поставке этого самого медоборудования.

После своего задержания Яков Сандаков год отсидел в СИЗО, а сейчас его адвокат добился перевода экс-министра под домашний арест «по прописке» — то есть в иркутскую квартиру.

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#иркутская область
#арест
#чиновники
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В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском состоится кинопоказ
09 ноября 2023, 20:34

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

В воскресенье, 19 ноября, состоится кинопоказ картины «Великая Отечественная в хронике ТАСС» В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Начало показа картины состоится в 14:00, на показ приглашаются все желающие.

Отмечается, что показ фильма будет проведён в рамках Фестиваля правильного кино, в котором Музейный комплекс Пантелеимоновского храма в Жуковском принимает участие. Уточняется, что Фестиваль организован Музеем Победы Москвы.

В Музейном комплексе уже были показаны такие картины, как «Блокадный футбол», «Борзенко: Ринг за колючей проволокой», «Глубокая разведка», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков», а также «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Как отметили в пресс-службе, фильмы вызвали позитивные отклики зрителей.

Успели побывать на кинофестивале студенты колледжа «Московия» Жуковского, ученики приходской воскресной школы «Благовест» и учащиеся школы №15.

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#фестиваль
#кино
#школы
#ученики
#память
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В Петропавловской крепости откроется Музей археологии
09 ноября 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/Lev Karavanov

Музей археологии планируют открыть в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга к 2028 году.
Отмечается, что в нём будут выставочные пространства, лекторий, а также открытое фондохранилище.

При этом, Музей будет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

«История появления музея археологии связана с Охтинским мысом. Там проводятся археологические изыскания, достают предметы, они хранятся в разных местах, большое количество – в Эрмитаже. Нам нужен музей археологии. Был подготовлен доклад президенту, и он поддержал эту инициативу», – отметил в беседе «Петербургским дневником» вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Сейчас филиал музея расположен в Невской куртине Петропавловской крепости и занимает 420 кв. м.

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В Парке Горького открылась выставка об истории центра «ЗИЛ»
#музей
#выставка
#история
#санкт-петербург
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В Дмитровском музее открылась выставка «Зимние истории»
09 ноября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музей-заповедник «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках масштабного выставочного проекта представлены работы семи известных современных дмитровских художников. 

Жители и гости округа смогут увидеть произведения Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной и Ильи Чируна.

В выставочных залах будут представлены зимние пейзажи и натюрморты, а также жанровые композиции, портреты и графика.

Стоит отметить, что выставку можно посетить со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Вход для всех желающий. Кроме этого, проект будет открыт до 28 января 2024 года.

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#дмитров
#подмосковье
#фестиваль
#выставка
#проект
#жители
#художники
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В Мытищах проведут фестиваль дружбы народов
09 ноября 2023, 15:27

Фото: Минкульт МО

В Мытищах 10 ноября состоится фестиваль «Дружба народов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Главным украшением праздника станут выступления национальных танцевальных и музыкальных коллективов. Они продемонстрируют своё мастерство и передадут атмосферу национальной культуры. Гости праздника расширят знания о культуре, истории, обычаях и традициях разных народов», – уточнили в министерстве. 
Фестиваль пройдёт во дворце культуры городского округа «Яуза». Начало – в 14 часов. Вход свободный.


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#культура
#искусство
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#подмосковье
#московская область
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На оснащение детских школ искусств в Подмосковье потратили более 173 млн рублей
09 ноября 2023, 15:15

Фото: Минкульт МО

17 подмосковных детских школ искусств с начала года оснастили в рамках нацпроекта «Культура». Такие данные представила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«17 ДШИ из 15 городских округов региона оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Объём финансирования превысил 173 млн рублей», – уточнила Каклюгина
По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма региона, речь идёт о детских школах искусств городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки и Шатура. 
 
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#культура
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#московская область
#подмосковье
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В Парке Горького открылась выставка об истории центра «ЗИЛ»
09 ноября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/lite_2046

В московском Парке Горького состоялось открытие выставке, посвящённой истории культурного центра «ЗИЛ».
«В галерее музея Парка Горького открылась выставка, посвящённая истории и современности культурного центра «ЗИЛ». Она рассказывает о культурном центре через призму его театральных проектов. В рамках выставки также пройдёт лекционная программа», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс- службы департамента культуры столицы.

Отмечается, что выставка будет работать до 17 декабря со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. При этом, вход на мероприятие по билетам в музей.

А в Санкт-Петербурге Михайловский театр отметил 190 лет со дня основания. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», на сцене театра выступали легендарные артисты, такие, как балерина Матильда Кшесинская, оперный и камерный певец Фёдор Шаляпин и композитор и дирижёр Иоганн Штраус.

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#выставка
#театр
#программа
#культура
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В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»
09 ноября 2023, 10:41

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Бородинском музее начнет работать выставка «Первый историограф государства Российского». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Выставка будет посвящена 220-летней годовщине присвоения звания первого историографа Николаю Михайловичу Карамзину.

Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.

Гости выставки смогут познакомиться с уникальными документальными материалами, рукописями, фотографиями,а также экспонатами, которые связаны с жизнью и творчеством Карамзина.

Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца. 

Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.

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#бородинское поле
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Пушкинский хор вышел в финал Всероссийского шоу
09 ноября 2023, 09:52

Фото: Россия-1

Женский хор «Жемчужина» из Пушкино вышел в полуфинал телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала Россия-1. Скоро участницы встретятся с «Московским казачьим хором».
В женском хоре «Жемчужина» поют 35 девушек, которые учатся в музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева по специальности «Хоровое дирижирование», рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На конкурсе хор исполнил композицию «Девицы, красавицы» из оперы «Евгений Онегин». В результате жюри отдали им 96 баллов из 100, и коллектив вышел в полуфинал шоу.
«Мы сохраняем традиции классического хорового пения. В целом, мы чувствуем себя уверенно на сцене и подготовлены к любым трудностям», — отмечают девушки.
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#пушкинский округ
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