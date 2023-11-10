В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль

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В городском округе Пушкинский состоится Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Показы пройдут сразу на трёх площадках.
Помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.
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