В Раменском стартует фестиваль «Засветись»

С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».

В рамках мероприятия для гостей подготовили шоу светомузыки, выступления музыкантов, розыгрыши призов, перфомансы и спортивные состязания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе фестиваля проведут также ярмарку живых ремесел, на которой гости смогут приобрести товары ручной работы.





На фестиваль вход свободный. Поподробнее о мероприятии можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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