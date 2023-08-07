В Раменском стартует фестиваль «Засветись»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках мероприятия для гостей подготовили шоу светомузыки, выступления музыкантов, розыгрыши призов, перфомансы и спортивные состязания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе фестиваля проведут также ярмарку живых ремесел, на которой гости смогут приобрести товары ручной работы.
На фестиваль вход свободный. Поподробнее о мероприятии можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.
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