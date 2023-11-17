В России хотят запустить аналог «Евровидения»

Фото: iStock/cookelma
Министр культуры России Ольга Любимова предложила министрам дружественных государств создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский министр обратилась к своим коллегам в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Любимова отметила, что Россия стремится активно продвигать различные культуры в современном многополярном мире, поэтому предлагает сразу два новых формата для сотрудничества.
Министр отметила, что концепцию кинофестиваля и музыкального конкурса позднее представит гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Он, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия будут проводиться ежегодно. Первое событие планируется уже в следующем году.
Эрнст добавил, что музыкальный конкурс будет совершенно свободным от политических ограничений, поэтому все желающие смогут открыто представлять свои произведения.
Изначально с инициативой запустить аналог «Евровидения» с артистами из дружественных государств выступили в Госдуме весной 2023 года.
Читайте также:
Стали известны артисты-участники «Песни года»
Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
«Евровидение – 2024» пройдет в Швеции
Любимова отметила, что Россия стремится активно продвигать различные культуры в современном многополярном мире, поэтому предлагает сразу два новых формата для сотрудничества.
Эрнст добавил, что музыкальный конкурс будет совершенно свободным от политических ограничений, поэтому все желающие смогут открыто представлять свои произведения.
Изначально с инициативой запустить аналог «Евровидения» с артистами из дружественных государств выступили в Госдуме весной 2023 года.
Читайте также:
Стали известны артисты-участники «Песни года»
Звезде «Евровидения» угрожают из-за выброшенного со сцены украинского флага
«Евровидение – 2024» пройдет в Швеции
Анастасия Чинкова