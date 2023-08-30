В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
Девятая серия цикла получила название «Жить в моменте». Зрителям расскажут уникальные истории жителей Нижнего Новгорода. Героями картины стали молодые люди, глядя на которых, можно быть уверенным в нашем будущем. Таким мнением поделилась автор проекта Кристина Никитина.
«Мы не смогли пройти мимо такого события, поэтому все герои 9 серии документального цикла «Русские. XXI век», который мы снимали на нижегородской земле – представители молодежи. Они по-разному смотрят на мир, у них различные увлечения, цели и ценности. Но все они заняты делом, которое ближе им самим и приносит пользу окружающим», - рассказала Никитина.Автор проекта отметила, что девятая серия отличается от других фильмов цикла. Главная особенность состоит в особом настроении и духе молодости.
«Наша молодежь интересная и удивительная. Наше будущее в надежных руках», - подчеркнула Никитина.Фильм доступен на популярных российских площадках, а также на канале «Нестеренко центр».
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