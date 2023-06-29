В России представили седьмую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
В новой серии рассказывают о жителях Приморья
В России презентовали седьмую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Это 12-серийный проект о наших соотечественниках - людях разных профессий, национальностей, возраста, которые своей жизнью и поступками каждый день делают наш сложный мир лучше.
Новая серия получила название «Служить во благо» и рассказывает уникальные истории жителей Владивостока и Приморского края. Автор проекта, Кристина Никитина, считает, что каждый из героев этой серии выбрал для себя путь служения.
Уникальные пейзажи и удивительные люди предстанут и перед зрителями. Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Читайте также:
В России представлена шестая серия документального цикла о «героях нашего времени»
Химкинский депутат снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса
Новый документальный фильм «Берег Маклая» подготовлен для российских учеников
Новая серия получила название «Служить во благо» и рассказывает уникальные истории жителей Владивостока и Приморского края. Автор проекта, Кристина Никитина, считает, что каждый из героев этой серии выбрал для себя путь служения.
«Каждый человек выбирает в жизни свою дорогу и место на планете, где хочет эту жизнь провести. Герои нашего фильма сделали свой осознанный выбор. Для кого-то это служение Богу, для кого-то служба Отечеству, кому-то важно служение людям. И все они считают, что лучшее место на Земле - это Приморье. Прожив с нашими героями неделю на Дальнем Востоке, побывав в море, в тайге, на островах, мы поняли этот выбор», - рассказала Никитина.
Уникальные пейзажи и удивительные люди предстанут и перед зрителями. Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Читайте также:
В России представлена шестая серия документального цикла о «героях нашего времени»
Химкинский депутат снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса
Новый документальный фильм «Берег Маклая» подготовлен для российских учеников
Татьяна Лаврова