В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»

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Конкурс пройдет удаленно, принимать видеозаписи будут с 5 сентября по 10 октября 2023 года. Оставить заявку можно на официальном сайте. Победители будут опубликованы на сайте 10 ноября. Гала-концерт победителей пройдет в Моске в конце ноября, дата будет определена позже.
Фонд Оксаны Федоровой проводит данный конкурс с 2021 года, за это время в нем приняли участие 800 молодых музыкантов со всех уголков России и других стран.
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