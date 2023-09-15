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В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»

15 сентября 2023, 11:24
Фото: istock / Tomasz Śmigla

Фото: istock / Tomasz Śmigla

В России пройдет III Международный конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», проводимый Благотворительным фондом Оксаны Федоровой.
Конкурс пройдет в рамках программы «Культура и просвещение» для поддержки талантливых молодых музыкантов в области академического искусства и популяризации музыкального наследия великих отечественных композиторов и музыкантов.

Конкурс пройдет удаленно, принимать видеозаписи будут с 5 сентября по 10 октября 2023 года. Оставить заявку можно на официальном сайте. Победители будут опубликованы на сайте 10 ноября. Гала-концерт победителей пройдет в Моске в конце ноября, дата будет определена позже.


Председателем Жюри станет Оксана Федорова — телеведущая, певица победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная».

Фонд Оксаны Федоровой проводит данный конкурс с 2021 года, за это время в нем приняли участие 800 молодых музыкантов со всех уголков России и других стран.

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#конкурс
#культура
#концерт
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Активная молодежь Мытищ посетила музей несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
15 сентября 2023, 11:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В мытищинском музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на базе молодежного центра «Импульс» прошла экскурсия для активной молодежи городского округа Мытищи.
Волонтёры молодежного центра «Импульс» провели экскурсию для школьников городского округа Мытищи.

В ходе экскурсии волонтёры рассказали школьникам историю создания музея, а также показали экспонаты и фотографии, сохранённые со времен Великой Отечественной войны.
«Это очень важно — знать историю своей страны. Даже самые страшные её эпизоды», — рассказала ученица гимназии №1 Анна Раудина.
Такого рода мероприятия дают возможность современной молодёжи узнать историческое прошлое своей страны и сохранить память о тех подвигах, которые совершили люди в годы войны, о тех, кто пострадал от фашистского режима.

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#страны
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#люди
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«Русский балет» начал гастроли по Китаю
14 сентября 2023, 19:25

Фото: Минкульт МО

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отправился в гастрольное турне в Китай. Классические шедевры покажут в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и других городах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В программе тура – балеты Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Гастроли посвящены юбилею народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева.
«С Китаем мы дружим много лет. Для китайских зрителей «Лебединое озеро» – это обязательно кордебалет в 24 лебедя, четвёрка маленьких лебедей и 32 фуэте. Их принцип – умри, но сделай на высшем уровне. И русский балет там боготворят», – рассказал Гордеев.
Как отметили в министерстве, гастрольный тур проводится в рамках культурного обмена между двумя странами. Он завершится 8 октября. 

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#культура
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#китай
#подмосковье
#московская область
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Иван Ургант снялся в дебютном фильме Николая Солодникова
14 сентября 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/ Светлана Шевченко

Известный телеведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова. Николай известен своим YouTube-проектом «Ещенепознер» и «Солодников».
Иван на днях выложил фото в социальные сети, на кадрах видно, что телеведущий находится в Санкт-Петербурге.  Публикация вызвала интерес у поклонников и мысли о возможном его возвращении в родной город. Выяснилось, что в Питере Ургант оказался по причине съемок фильма. Название и дата релиза картины еще неизвестны. 
 
Съемки фильма проходили и в Новгородской области. Около недели назад Иван также опубликовал пост с фотографиями, только с видами Великого Новгорода.

Напомним, что ранее Иван Ургант неоднозначно высказывался о проведении СВО на Украине, после чего «пропал с радаров». Шоу «Вечерний Ургант» пропало с телеэкранов. 

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Реставрационный центр имени Грабаря представляет новую выставку
14 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

20 сентября Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И. Э. Грабаря представляет выставку совместно с музеем-заповедником «Зарайский кремль»

Выставка «Зарайск: город и усадьбы» посвящена итогам научного и творческого сотрудничества насыщенной совместной работы, которая длится на протяжении 40 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка продлится до 29 октября 2023 года.

Узнать подробности выставки и приобрести билеты можно на сайте.

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#выставка
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#выставки
#служба
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В эту субботу в Подмосковье состоится гастрономический фестиваль
14 сентября 2023, 15:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине 16 сентября в 12:00 пройдет гастрономический фестиваль «Ступинская застолица или овощной разгуляй».

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу с концертами, ярмарками, конкурсами, мастер-классами и многие другим, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На главной сцене парка пройдёт концертная программа «Гостей встречаем на Разгуляй приглашаем!» с участием творческих коллективов Подмосковья. Позже пройдёт дефиле тематических авторских кокошников, конкурс флористических букетов. Для гостей подготовят фотозоны. 


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#программа
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«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября
14 сентября 2023, 13:11

Фото: istock / batuhan toker

Долгожданный розовый фильм «Барби» наконец-то выходит в кинотеатрах. Премьера в России состоится сегодня, 14 сентября. Информацию сообщила студия перевода и дубляжа Red Head Sound в своей группе «ВКонтакте».
Марго Робби получит официальный голос, дублированный актрисой Татьяной Шитовой. Напомним, что Татьяна озвучивала голосового помощника Алису. Райана Гослинга озвучит Михаил Тихонов.

Показ фильма пройдет в более 120 городах России. 

Мировая премьера комедии состоялась 21 июля. За первые 3 недели выхода картина заработала более 1 млрд. долларов. Продюсеры уже начали работу над второй частью после такого успеха в кинопрокате.

По сюжету фильма Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его стандартам красоты. Тогда она отправляется в реальный мир в попытках начать новую жизнь, но сталкивается с внутренними конфликтами и понимает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

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#фильм
#премьера
#кино
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Антон Цветков: «Нельзя допустить, чтобы фашизм снова маршировал по планете»
13 сентября 2023, 19:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков заявил о необходимости недопущения неофашизма в мире.
В ходе состоявшегося в Москве 9-ого Международного антифашистского форума Цветков подчеркнул важность исторической памяти.

«На Форуме выступили представители органов власти, экспертного и научного сообществ, историки, общественные деятели из России и других стран. Но самыми почётными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда. К сожалению, современный неофашизм не дремлет, и сегодня голос каждого из них становится особенно важным. Это напоминание нам о том, почему нельзя допустить, чтобы сегодня фашизм снова маршировал по планете», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цветкова.

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#форум
#ветераны
#общество
#история
#культура
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Стартовал конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка
13 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/shironosov

В Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылся конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Отмечается, что в этом году конгресс охватит 13 направлений популяризации русского языкового наследия в мире.

Президент МАПРЯЛ и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель наблюдательного совета фонда «Русский мир» Владимир Толстой раскрыл, сколько выступлений и участников планируется на конгрессе.

«В последний раз мы встречались четыре года назад в Астане, и сегодня гостеприимный Санкт-Петербург принимает действительно очень представительный конгресс. Более 400 выступлений пройдет за эти несколько дней. Почти 600 участников», – приводит «Петербургский дневник» слова Толстого.

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#россия
#петербург
#мероприятия
#русский язык
#культура
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Вышел трейлер фильма «Бременских музыкантов» с Жизневским, Хабенским и Буруновым
13 сентября 2023, 17:54

Фото: istock / varunyu suriyachan

Российская кинокомпания «Central Partnership» опубликовала первый трейлер ремейка любимой многими поколениями сказки «Бременские музыканты». По сюжету Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух объединяются, чтобы рассмешить дочь Короля. Режиссёром фильма стал Алексей Нужный. Публике он известен по фильмам «Я худею» и «Громкая связь».
Актеров подобрали популярных, среди них Сергей Бурунов, который сыграет короля, роль сыщика исполнит Константин Хабенский, осла сыграет Дмитрий Дюжев, Пса — Роман Курицын, Петуха — Аскар Нигамедзянов. Среди женских ролей также представлены популярные актрисы: принцессу сыграла Валентина Ляпина, атамашней стала Мария Аронова, а кошкой — Ирина Горбачёва.

Информация о новой картине «Бременских музыкантов» от Алексея Нужного появилась летом 2022 года, съемки начались спустя год.

Новые «Бременские музыканты» выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. 

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#съёмки
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