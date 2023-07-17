В России пройдёт акция «Культурная суббота. Игры народов России»

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В рамках проекта Минкультуры и Минпросвещения России «Культура для школьников» с 24 по 30 июля состоится ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России», которая направлена на популяризацию традиций народов России.
Ежегодную акцию «Культурная суббота» в нынешнем году посвятили традиционным детским играм, которые ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа, являются частью повседневной жизни и обязательным элементом праздников.
С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми российских регионов: Мордовии, Карелии, Карачаево-Черкесской Республики, ДНР, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей.
Чтобы принять участие в акции, нужно создать видеоролик с традиционными играми своего региона и опубликовать его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте», поставив хештег #игрыкдш.
Работы оценит экспертная комиссия, куда войдут российские деятели в области народной культуры. Эксперты выберут 30 лучших роликов, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми российских регионов: Мордовии, Карелии, Карачаево-Черкесской Республики, ДНР, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей.
Работы оценит экспертная комиссия, куда войдут российские деятели в области народной культуры. Эксперты выберут 30 лучших роликов, которые разместят на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Мария Фирсова