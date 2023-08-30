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В Щелкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова

30 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка члена Союза художников России Александра Глебова откроется в Щёлковском историко-художественном музее 31 августа.

На выставке будут представлены порядка 40 работ художника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 31 августа и продлится до 30 сентября.


Экспозиция будет состоять из портретов, пейзажей, исторической живописи, натюрмортов и многого другого.

Александр Глебов является постоянным участником региональных, всероссийских и зарубежных выставок, а также членом Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья. Его картины хранятся в фондах Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Щелковском историко-художественном музее, во Всероссийском фонде культуры, Центральном пограничном музее ФСБ России, а также в частных коллекциях.

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#город
#живопись
#картины
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Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября
30 августа 2023, 15:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха пройдет гала-концерт — завершающий этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

В гала-концерте примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов региона, которые одержали победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене также выступят профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте фестиваля.

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В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»
30 августа 2023, 14:48

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

В новой серии рассказывают уникальные истории жителей Нижнего Новгорода.
В России презентовали девятую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Проект представляет собой серии фильмов, которые демонстрируют особенности разных профессий, национальностей, возрастов.

Девятая серия цикла получила название «Жить в моменте». Зрителям расскажут уникальные истории жителей Нижнего Новгорода. Героями картины стали молодые люди, глядя на которых, можно быть уверенным в нашем будущем. Таким мнением поделилась автор проекта Кристина Никитина.



По ее словам, для Нижнего Новгорода 2023 год стал особенным. Город официально стал молодежной столицей России. 

«Мы не смогли пройти мимо такого события, поэтому все герои 9 серии документального цикла «Русские. XXI век», который мы снимали на нижегородской земле – представители молодежи. Они по-разному смотрят на мир, у них различные увлечения, цели и ценности. Но все они заняты делом, которое ближе им самим и приносит пользу окружающим», - рассказала Никитина.
Автор проекта отметила, что девятая серия отличается от других фильмов цикла. Главная особенность состоит в особом настроении и духе молодости. 




«Наша молодежь интересная и удивительная. Наше будущее в надежных руках», - подчеркнула Никитина.
Фильм доступен на популярных российских площадках, а также на канале «Нестеренко центр». 

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Фестиваль «Пластилиновая ворона» соберёт мультипликаторов из 30 подмосковных городов
29 августа 2023, 20:53

Фото: Минкульт МО

Участники из 30 подмосковных городов соберутся в Егорьевске на фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль состоится 2 сентября на Соборной площади города. Для тех, кто пробует себя в мультипликации, пройдут семинары и мастер-классы. Для гостей подготовили концертную программу и конкурс мультфильмов. Начало фестиваля – в 16 часов, вход свободный», – говорится в сообщении. 
Как рассказали в министерстве, цели фестиваля – популяризация мультипликационного творчества путём вовлечения жителей Подмосковья в развитие анимации, поддержка талантливых авторов, обмен опытом, поиск новых идей в искусстве и многое другое.

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Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске

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#искусство
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Порядка 3 тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель»
28 августа 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В деревне Степановка в Орехово-Зуевском городском округе состоялся ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель», на котором побывали порядка 3 тысяч человек.

Для гостей фестиваля была подготовлена развлекательная программа: ярмарки, концерты, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы по вязанию, валянию, мыловарению и многому другому, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме того, для гостей проходила дегустация мёда и кваса, а также ярмарка с сувенирной продукцией.

Праздник «Гуслицкий хмель» проходит в округе ежегодно с 2017 года, целью которого является возрождение интереса населения к традициям и истории Руси.

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Студенты «Московии» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске.
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Оперные исполнители выступят в парке «Фабричный пруд» в Реутове
28 августа 2023, 15:13

Фото: пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова

Концерт оперной музыки состоится в парке «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове 30 августа 2023 года.
«Продолжаем серию мероприятий в наших парках в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В следующую среду, 30 августа, на главной сцене парка «Фабричный пруд» пройдет оперный концерт «Виртуозы». В программе выступления лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солистов Мариинского и Большого театров, а также московских музыкальных театров. Приглашаем всех на вечер оперы, концерт начнется в 19:00», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова. 

На сцене у воды выступят такие солисты оперы как Цветана Омельчук, Екатерина Утюж, Никита Минаков, Евгений Петиш, Валерий Макаров, а также Данил Литвинов. Ведущей мероприятия станет Екатерина Утюж, сообщает «Радио 1» пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Все желающие смогут послушать выступление бесплатно. В программе концерта прозвучат как классические оперные арии, так и современные эстрадные песни. Для гостей организуют сидячие места на лавках. В день концерта в парке будет работать передвижная кофейня», — подытожил Каторов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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Студенты «Московии» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске.
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Студенты «Московии» стали волонтерами на музыкальном фестивале в Подольске
28 августа 2023, 11:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В субботу, 26 августа, в Подольске проходил масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд российской рок-сцены.

В Подольске на площади перед ДК «Октябрь» для гостей фестиваля прозвучали стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актёра театра «4Т» Алексея Шмелёва. Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» стали RASA, «Собор» и Рич.

Фестиваль посетили свыше 6 тысяч человек. Среди них — студенты колледжа «Московия». Волонтёрами фестиваля были учащиеся Профессионального колледжа Московия Полина Савостьянова и Константин Жменько.

«Мероприятие действительно было очень масштабным. Выступали группы RASA, РИЧ. А еще трио Собор, они исполняли русские народные песни. Было здорово увидеть в живую выступление Евы Уваровой, участницы шоу «Новые танцы» на ТНТ», — рассказывает о своих впечатлениях Полина Савостьянова.

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Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске.

Финальные выступления на фестивале «Город танцует в парках» пройдут в эти выходные.
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Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Подольске
27 августа 2023, 20:26

Фото: Дмитрий Белицкий

26 августа в Подольске прошел масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» с участием звезд российской рок-сцены. Кроме музыкальных выступлений гости мероприятия увидели шоу русских богатырей и смогли принять участие в творческих и спортивных мастер-классах.
Фестиваль в Подольске прошел под открытым небом на площади у дворца культуры «Октябрь».

«Последние летние выходные выдались дождливыми и по-осеннему прохладными. Но это не помешало нам провести в Подмосковье второй патриотический фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», на этот раз - в Подольске. Были не только жители этого округа, в гости приехали из Чехова, Лыткарино, Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Бронниц, Ленинского, Одинцова. Приятно, что в фестивале активное участие приняла наша молодежь - «Волонтеры Подмосковья», региональный МГЕР, юнармейцы. На мероприятии было много знакомых лиц - людей разных возрастов, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело», которую активно поддерживает наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Это ребята, которые в ежедневном режиме работают, чтобы помогать жителям новых территорий и участникам СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед зрителями выступило трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения. Участники «Собора» рассказали корреспонденту «Радио 1» о своей музыке и впечатлениях после выступления.

Подольск — это третий город, в котором мы выступаем в рамках фестиваля. Теплая публика, искренние улыбки, горящие глаза. Люди танцуют под зонтиками и отдыхают, несмотря на дождь. Это очень зарядило нас. Подольск стал для нас одним из самых ярких городов. Все сейчас переживают нелегкое время. Мы как никто другой знаем, что такое война, живем с этим уже 8 лет. Мы провожаем своих близких и родных воевать за нашу родину. Это не может не вдохновлять, наши песни идут от чистого сердца. Это наш долг. Для нас важно чтобы они чувствовали, что мы их поддержим, что мы с ними. Надеемся, что эти песни откликнутся в их сердцах», — поделилась одна из солисток трио Алеся Бодрая.

Помимо этого, перед гостями выступил рэп-исполнитель Рич. Музыкант Ричард Семашков представил обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон».

Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретилась с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России.

На фестивальной площадке также установили интерактивную кабину Народного фронта, где каждый смог записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России. В Подольске помощь в организации фестиваля оказывала местная администрация и региональное министерство информационных и социальных коммуникаций.

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В Подольске прошел музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»
26 августа 2023, 20:55

Фото: Дмитрий Белицкий

26 августа в Подольске состоялся масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На сцене под открытым небом выступили коллективы RASA, «Собор» и РИЧ.
В Подольске на площади перед ДК «Октябрь» для гостей фестиваля прозвучали стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актёра театра «4Т» Алексея Шмелёва. Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» стали RASA, «Собор» и Рич.

Перед зрителями выступило трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения. Участники «Собора» рассказали корреспонденту «Радио 1» о своей музыке и впечатлениях после выступления.

«Подольск — это третий город, в котором мы выступаем в рамках фестиваля. Теплая публика, искренние улыбки, горящие глаза. Люди танцуют под зонтиками и отдыхают, несмотря на дождь. Это очень зарядило нас. Подольск стал для нас одним из самых ярких городов. Все сейчас переживают нелегкое время. Мы как никто другой знаем, что такое война, живем с этим уже 8 лет. Мы провожаем своих близких и родных воевать за нашу родину. Это не может не вдохновлять, наши песни идут от чистого сердца. Это наш долг. Для нас важно чтобы они чувствовали, что мы их поддержим, что мы с ними. Надеемся, что эти песни откликнутся в их сердцах», — поделились участники группы.

Помимо этого, перед гостями выступил рэп-исполнитель Рич. Музыкант Ричард Семашков представил обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон». В беседе с корреспондентом  «Радио 1» Рич рассказал о своих эмоциях, полученных после концерта.

«Мне очень нравится Подольск. Я заезжал сюда в гости к своему сослуживцу. Сегодняшний концерт показал, что все очень внимательно слушали и поддерживали, очень преданная публика. Сейчас тяжелые времена, поэтому песни тоже бывают тяжелыми. Люди не теряют бодрость духа и это главное. Я езжу на Донбасс с 2014 года. Публика всегда доброжелательна. Много песен я посвятил местным ребятам. Я вою на культурном фронте, а они на настоящем. Мы друг друга любим и слышим», — рассказал музыкант.

Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретилась с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России.

На фестивальной площадке также установили интерактивную кабину Народного фронта, где каждый смог записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.

Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.

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Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден
26 августа 2023, 09:39

Фото: iStock/SergeyPankratov

Умер 72-летний экс-гитарист английской группы Whitesnake Берни Марсден.
The Guardian пишет, что музыкант ушёл из жизни в окружении жены и дочерей. Семья Марсдена отметила, что он «никогда не терял своей страсти к музыке».
 
Берни Марсден написал сам и в соавторстве хиты Whitesnake, в том числе Fool for Your Loving, She's a Woman.
 
Музыкант родился в Букингеме в 1951 году. В 1972 году началась его карьера музыканта в рок-группе UFO, потом — Paice, Ashton & Lord. В 1978 году Берни Марсден вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди Марсденом основали группу Whitesnake, на счету которой 14 альбомов.
 
У Марсдена также есть два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981). Музыкант был известен своей коллекцией гитар, куда входило 200 экземпляров. Одну из них, Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставил на продажу за $1,3 млн.

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