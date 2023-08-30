В Щелкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На выставке будут представлены порядка 40 работ художника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 31 августа и продлится до 30 сентября.
Экспозиция будет состоять из портретов, пейзажей, исторической живописи, натюрмортов и многого другого.
Александр Глебов является постоянным участником региональных, всероссийских и зарубежных выставок, а также членом Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья. Его картины хранятся в фондах Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Щелковском историко-художественном музее, во Всероссийском фонде культуры, Центральном пограничном музее ФСБ России, а также в частных коллекциях.
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