В Щёлкове сделали самый большой ролл в России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
24 июня шеф-повар Никита Андреев совместно с участниками мероприятия приготовил «ролл-гигант», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Японское блюдо приготовили в Центральном парке Щёлково.
Ролл удостоился званием «Самый большой ролл России», рекорд зарегистрировали в закрытом формате из-за введённых в Московской области ограничений.
Ролл, весом 302 килограмма, вместил 174 килограмма риса, 44 килограмма снежного краба в соусе, 40 кг сливочного сыра, 30 кг огурцов, 12 кг лосося холодного копчения и около 2 кг водорослей нори.После установки рекорда России, блюдо раздали всем желающим для дегустации.
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