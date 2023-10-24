В Сергиевом Посаде открылась художественная выставка- конкурс

В подмосковной Балашихе состоится театрально-цирковое представление «Айболит и Бармалей». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выступление пройдет во Дворце культуры «Балашиха» 29 октября.

Гости смогут увидеть захватывающее выступление артистов по всеми известному произведению Корнея Чуковского «Айболит».

Шоу будет построено на истории как Доктор отправляется в Африку, где его ждет непростое путешествие. Во время своего пути он будет помогать разным животным. Кроме этого он также встретится с главным ненавистником всех врачей — Бармалеем.

Стоит отметить, что билеты можно купить на сайте ДК «Балашиха».Начало постановки в 12:00.