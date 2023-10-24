В Сергиевом Посаде открылась художественная выставка- конкурс

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Основной задачей выставки является возможность показать гостям уровень развития храмового искусства на примере произведений мастеров Сергиева Посада. Также для участников выставки будут организованы кураторские экскурсии и встречи с художниками.
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