В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Спектакль «Бесприданница» поставлен на основе пьесы Александра Островского «Бесприданница», демонстрирующей жизненные противоречия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль пройдёт в 19:00, желающие могут приобрести билеты на сайте.
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