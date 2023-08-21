В Серпухове пройдет концерт «Два века русского романса»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Концертную программу будет представлять Юлия Зиганшина — российская певица, лауреат Международного конкурса «Романсиада», заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнительница старинных и современных русских романсов, отечественных и зарубежных песен.
Мероприятие начнется в 18:00. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте музея.
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