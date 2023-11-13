В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпухове состоится Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Конкурс классического танца пройдет 18 ноября на базе ДК «Россия».
В конкурсе примут участие коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.
Зрители мероприятия смогут увидеть яркие сцены мировых шедевров классической хореографии, одиночные постановки артистов с элементами современного танца. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие».
Кроме этого, конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет и от 16 до 20 лет.
Стоит отметить, что «Пируэты Подмосковья» проводятся с 2002 года.
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В конкурсе примут участие коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.
Кроме этого, конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет и от 16 до 20 лет.
Стоит отметить, что «Пируэты Подмосковья» проводятся с 2002 года.
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Мира Полтева