В Серпухове пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Серпуховском историко-художественном музее состоится ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Акция пройдет 4 ноября и будет приурочена к Дню народного единства.
В рамках мероприятия все желающие смогут посетить экспозиции Серпуховского историко-художественного музея: «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» бесплатно.
Кроме этого, «Ночь искусств» завершает серию «культурных ночей» для жителей Подмосковья в этом году.
Стоит отметить, что в прошлом году около 20 тысяч жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи в День народного единства и на «Ночь искусств».
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В рамках мероприятия все желающие смогут посетить экспозиции Серпуховского историко-художественного музея: «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» бесплатно.
Стоит отметить, что в прошлом году около 20 тысяч жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи в День народного единства и на «Ночь искусств».
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Мира Полтева