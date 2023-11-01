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В Серпухове пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»

01 ноября 2023, 15:51
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпуховском историко-художественном музее состоится ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Акция пройдет 4 ноября и будет приурочена к Дню народного единства.

В рамках мероприятия все желающие смогут посетить экспозиции Серпуховского историко-художественного музея: «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» бесплатно.


Кроме этого, «Ночь искусств» завершает серию «культурных ночей» для жителей Подмосковья в этом году.

Стоит отметить, что в прошлом году около 20 тысяч жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи в День народного единства и на «Ночь искусств».

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Умер бывший басист группы «Браво» Сергей Лапин
31 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни скончался экс-басист популярной советской и российской группы «Браво» Сергей Лапин. О смерти музыканта сообщается на странице группы во «ВКонтакте», при этом причина случившегося не указана.
«Сергей пришёл в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принёс много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. <...> Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким», — говорится в некрологе на смерть Лапина.

Музыкант участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).

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#музыкант
#смерть
#россия
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Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции
31 октября 2023, 20:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

На сайте Пантелеимоновского прихода, расположенного в Жуковском, открылась мультимедийная выставка «Керченско-Эльтигенская десантная операция. Пролог освобождения Крыма». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка представлена к 80-летию военной операции, которая стала первой в битве за освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков весной 1944 года.

Отмечается, что выставку для прихода предоставил Музей Победы.

Ранее сообщалось, что в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.

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В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры

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#выставка
#музей победы
#история
#культура
#память
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Хор «Мелодия» получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023
31 октября 2023, 20:25

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Хор «Мелодия» Жуковской детской школы получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Так, хор получил награды в номинации «Старшие детские хоры» (11-17 лет) и «Современная музыка».

Уточняется, что программа олимпиады состояла из конкурсных прослушиваний в 12 номинациях, мастер-классов от членов жюри, торжественной церемонии открытия и закрытия.

В жюри были профессоры из Казани, Москвы, Минска и Шанхая.

«Дальневосточная хоровая олимпиада – это яркое событие, которое объединяет любителей хоровой музыки из всех регионов России и из-за рубежа и помогает продвигать и развивать этот прекрасный вид искусства. Хоровой форум является не только площадкой для проявления творческих способностей, но и возможностью для обмена опытом и знаниями между участниками», – приводит пресс-служба слова руководителя хора «Мелодия», заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой.

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#подмосковье
#музыка
#награды
#олимпиада
#жуковский
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В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры
31 октября 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Robert vt Hoenderdaal

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.
Отмечается, что выставка будет работать до 25 декабря.

Как отмечают кураторы экспозиции, выставка особенно примечательна тем, что на многих снимках остались памятные надписи, которые сейчас очень ценны.

«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить теплые чувства друг к другу. Мне кажется, это крайне актуально и сегодня. Нам есть чему поучиться у тех людей. Я уже не говорю о почерках, какими сделаны надписи», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.

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#культура
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В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты
30 октября 2023, 21:00

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Детской хоровой школе «Полёт» им. Т. Е. Селищевой в подмосковном Жуковском презентовали новые музыкальные инструменты. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, на концерте, который проходил в честь презентации, зрители увидели рояль «Н. Рубинштейн», за который садились как учащиеся, так и педагоги. Кроме этого, ребята сыграли на шести новых скрипках.

Помимо рояля и скрипок школа получила два фортепиано «Н. Рубинштейн», а также оборудование для учебного процесса, такие, как магнитные доски, видеопроектор, МФУ и фотоаппарат, а также учебные материалы и стеллажи.

Финансирование на новые инструменты и оборудование было выделено в рамках национального проекта «Культура».

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#школа
#культура
#финансирование
#оборудование
#педагоги
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Ушёл из жизни народный артист России, пианист Тигран Алиханов
30 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 81 году жизни скончался народный артист России, пианист Тигран Алиханов, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Тело Алиханова 29 октября обнаружила в квартире его дочь Мария», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Причину смерти известного пианиста установит судебно-медицинская экспертиза, однако, по предварительной информации, следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было. 

Алиханов родился 22 января 1943 года. Спустя год после окончания Московской консерватории в 1966 году, пианист тал лауреатом Международного конкурса имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже.

За свою карьеру Алиханов успел поработать солистом Москонцерта, Московской государственной академической филармонии. Более 40 лет он преподавал в Московской консерватории, а с 2005 по 2009 год Алиханов был ее ректором.ъ

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#смерть
#москва
#артист
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Звезда сериала «Друзья» перед смертью опубликовал пророческую фотографию
Мэттью Перри перед смертью опубликовал пророческую фотографию в джакузи
29 октября 2023, 11:36

Фото: iStock/Pinkypills

Звезда сериала «Друзья» актер Мэттью Перри за шесть дней до своей смерти опубликовал на своей странице в Instagram* пророческую фотографию.
На фотографии Перри в наушниках сидит в джакузи на крыше дома в Лос-Анджелесе.

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», — эту подпись добавил к снимку 54-летний актер.

Напомним, Мэттью Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Источники таблоида TMZ утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила.

Сообщается, что актёр вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол, вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.

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#смерть
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Появились подробности смерти актёра Мэттью Перри — Чендлера из «Друзей»
29 октября 2023, 06:01

Фото: iStock/Soumen_Hazra

Портал TMZ сообщил подробности звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.
Согласно данным портала, актёр вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол (смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), вскоре после этого отправил своего помощника с поручением. Когда последний вернулся примерно через два часа, то обнаружил, что артист находится без сознания, и вызвал скорую.

На данный момент неясно, сыграло ли какую-либо роль в его смерти то, что делал актер до своей кончины — расследование его смерти продолжается.

В недавно вышедших мемуарах 54-летний Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом и провёл в больнице пять месяцев. Помимо сделавшей его суперзвездой роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», актёр снимался также в фильмах «Беверли-Хиллз, 90210», «Девять ярдов», «Папе снова 17» и других.



Ранее TMZ сообщил, что Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила.

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#актеры
#смерть
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В Петербурге состоится презентация книги девушки, боровшейся с меланомой
27 октября 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/VinokurovYury

В Санкт-Петербурге 29 октября в галерее «Мастер» пройдёт презентация книги «Небо для Ульяны» Ульяны Шкатовой, которая боролась с меланомой на протяжении шести лет и вела блог об этом.
К сожалению, девушка скончалась в 2021 году.

Здесь же состоится и выставка картин матери Ульяны Яны Соловьевой.

«Выставка посвящена выходу книги моей дочери Ульяны Шкатовой. Книга называется «Небо для Ульяны», она создана на основе её блога. Ульяна была художником, а небо было главной темой её творчества. Ульяна мечтала о своей выставке, но помешал COVID-19. Спустя полгода после её ухода мы с её мужем Сашей организовали выставку её картин», –   поделилась с «Петербургским дневником» Яна.

Она отметила, что пообещала дочери ещё при её жизни издать о ней книгу под её авторством. Яна добавила, что два года работала над изданием произведения.

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