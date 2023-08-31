В Серпухове состоится фольклорный фестиваль

В субботу, 2 сентября, в подмосковном Серпухове пройдёт VII Региональный фольклорный фестиваль.

Фестиваль фольклора «Серпухов: на стыке трёх губерний» состоится в парке имени Олега Степанова в городском округе Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



Этот фестиваль посвятили традиционной культуре Московской, Тульской и Калужской губерний.





Гости мероприятия смогут увидеть выступления фольклорных коллективов и мультиинструменталистов из Серпухова, Москвы, Тулы и Калуги, принять участие в мастер-классах, дигустациях и другом.

Фестиваль начнется в 13:00. Вход свободный для всех желающих.

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