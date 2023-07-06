В Серпухове состоится «Летний вернисаж»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
В Музейно-выставочном центре 8 июля пройдет открытие традиционной ежегодной выставки самодеятельных художников «Летний вернисаж».
На выставке будут представлены свыше 300 работ от 70 выдающихся самодеятельных художников, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Эта выставка дает шанс непрофессиональным художникам показать свои работы. Гости выставки могут познакомиться с новыми творческими людьми, узнать новые лица, посмотреть интересные произведения искусства, написанные вне правил живописи.
Творчество самодеятельных художников основано на природном таланте, отрицании правил живописи и своем видении.
Открытие выставки «Летний вернисаж».состоится в 15:00.
Узнать о подробностях мероприятия можно по номеру телефона музейно-выставочный центра: 8 (4967)39-69-85.
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Эта выставка дает шанс непрофессиональным художникам показать свои работы. Гости выставки могут познакомиться с новыми творческими людьми, узнать новые лица, посмотреть интересные произведения искусства, написанные вне правил живописи.
Творчество самодеятельных художников основано на природном таланте, отрицании правил живописи и своем видении.
Узнать о подробностях мероприятия можно по номеру телефона музейно-выставочный центра: 8 (4967)39-69-85.
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Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.
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Алиса Сергиенко