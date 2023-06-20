В Серпухове состоится пешеходная экскурсия «Вспоминая о войне»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Серпуховский историко-художественный музей подготовил для жителей Подмосковья пешеходную экскурсию
Серпуховский историко-художественный музей подготовил театрализованную пешеходную экскурсию «Вспоминая о войне» Ко Дню памяти и скорби, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Участникам экскурсии расскажут о жизни прифронтового Серпухова и проведут по по памятным местам города.
Экскурсию будут проводить профессиональные гиды, которые перевоплотятся в участников обороны — женщины-военврача, начальника серпуховского госпиталя, бойца отряда МПВО Серпухова, военного коменданта города, бойца истребительного батальона.
Пешеходная экскурсия состоится 24 июня в 13:00. Количество мест ограничено.
Ранее сообщалось, что в Коломне 22 июня пройдет экскурсия-квест «Древний город глазами художника». Экскурсия посвящена творческому пути художника Михаила Абакумова, народного художника, лауреата премии им. В.К. Бялыницкого-Бируля, почетного гражданина Коломны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Участникам экскурсии расскажут о жизни прифронтового Серпухова и проведут по по памятным местам города.
Пешеходная экскурсия состоится 24 июня в 13:00. Количество мест ограничено.
Ранее сообщалось, что в Коломне 22 июня пройдет экскурсия-квест «Древний город глазами художника». Экскурсия посвящена творческому пути художника Михаила Абакумова, народного художника, лауреата премии им. В.К. Бялыницкого-Бируля, почетного гражданина Коломны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко