В Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Федор Андреев Федор Андреев – один из самых востребованных барабанщиков московской джазовой сцены, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу ударных и начал свою карьеру в оркестре Утесова.
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