В Татарстане пройдёт «Kazan Digital Week 2023»

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Международный форум «Kazan Digital Week 2023» с 20 по 22 сентября 2023 года пройдёт в Казани.
Для участия организаторы мероприятия приглашают разработчиков цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. Форум насчитывает порядка 700 спикеров, 130 стендов различных компаний. Кроме того, перед участниками выступят российский премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минцифры Максут Шадаев и глава республики Рустам Минниханов.
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Андрей Гаврилов