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В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

07 ноября 2023, 13:31
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Литературно‑поэтический вечер памяти писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина прошёл в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло в волоколамской детской школе искусств и собрало целый зал гостей.

Перед началом творческих выступлений зрителям показали видеоролик о жизни Шукшина.


Также участникам рассказали, что свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин снял именно в Волоколамске.

«Нам не известно, кто порекомендовал Шукшину для съёмок Волоколамск, да это и неважно. Тот факт, что древний Волоколамск благословил Шукшина как кинорежиссёра и актёра, практически не упоминается в биографической литературе о Шукшине. Только пожелтевшие страницы районной газеты за 1960 год бережно хранят свидетельства о начале творческого пути Василия Макаровича в кино», – отметила ведущая мероприятия Галина Кулакова.

Стоит отметить, что на вечере памяти стихи и песни исполнили сотрудники музея Геннадий Мищенко и Владимир Алтаев, артисты образцового коллектива «Театр «Дебют», вокальный коллектив «Забава», а также их руководитель Виолетта Маслова, концертмейстер Ирина Гринь.

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Матвиенко оценила выступление SHAMAN
Матвиенко: выступление SHAMAN на выставке «Россия» в Москве было потрясающим
06 ноября 2023, 23:19

Фото: сайт Кремля

Выступление певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на международной выставке-форуме «Россия» в Москве высоко оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках марафона «Знание», проходившего в одном из павильонов мероприятия 6 ноября, пишут «Известия».
Матвиенко подчеркнула, что артист создает глубокие песни, полные любви к России. Его выступление 4 ноября, в День народного единства, произвело на нее неизгладимое впечатление.

«Особая атмосфера, царившая в большой аудитории молодежи, которая искренне и честно пела песни о России и национальный гимн, свидетельствует о том, что будущее принадлежит таким артистам, а не тем, кто предал свою Родину в трудные времена», - подчеркнула политик.
Матвиенко также отметила, что SHAMAN - настоящий патриот и гражданин России. Она заключила, что Россия обладает замечательной молодежью, и это не пустое утверждение, а объективный факт.

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#шоу
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#матвиенко
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В Петербурге скончался искусствовед Аркадий Ипполитов
05 ноября 2023, 23:49

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Cанкт-Петербурге скончался Аркадий Ипполитов — искусствовед, писатель, исследователь Италии. Об этом в своем Telegram сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
65-летний Ипполитов являлся крупным специалистом по итальянскому искусству XV-XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, а также истории кинематографа. Он много лет проработал в Эрмитаже, преподавал историю искусств в Европейском университете и был членом редколегии журнала «Сеанс».

Несмотря на то, что главным городом для Ипполитова всегда оставался Петербург, в культурной жизни которого он принимал самое непосредственное участие, искусствовед много работал также и в Москве. Как пишет «Фонтанка», среди самых известных его проектов — выставки художников Джексона Поллока и Мориса Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века» в Эрмитаже, «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее, а также выставка работ Михаила Врубеля в столице.

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В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
05 ноября 2023, 15:18

Фото: администрация г.о. Дубна

В Дубне 4 ноября прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Фестиваль традиционно проводится в городе, где живут представители разных народов, которые могут рассказать о своей культуре. Мероприятие прошло в День народного единства в ДК «Октябрь», который уже седьмой год подряд является площадкой для его проведения. 

                                                                          Фото: администрация г.о. Дубна

Перед участниками фестиваля с приветственным словом выступил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он выразил благодарность всем участникам и организаторам фестиваля, которые своим трудом способствуют укреплению дружбы между народами. 

Также с благодарственной речью выступили депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова и другие.

Отмечается, что на фестивале выступили фольклорные, театрально-музыкальные, вокальные и хореографические коллективы из Дубны, Москвы и Старой Купавны. Было представлено дефиле в самобытных национальных костюмах, которое вызвало громкие аплодисменты. А также были организованы мастер-классы, на которых гости смогли узнать секреты кухонь различных народов. 

                                                                           Фото: администрация г.о. Дубна

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#дубна
#подмосковье
#фестиваль
#день народного единства
#максим тихомиров
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Биатлониста-чемпиона Анева ввели в кому после выстрела в живот
04 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Болгарский биатлонист-чемпион Красимир Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот.
Об этом пишет Dir.bg. 1 ноября спортсмена обнаружили с огнестрельным ранением рядом с дамбой в районе города Кюстендил. Сейчас Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция сообщает, что биатлонист сам выстрелил себе в живот.
 
36-летний Красимир Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке. Он обладатель четырех серебряных и четырех бронзовых медалей европейского первенства.
 
Спортсмен два раза становился третьим на чемпионате мира по летнему биатлону. По завершении сезона-2019/2020 принял решение завершить карьеру.

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#спорт
#биатлон
#кома
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Жителей и гостей Жуковского пригласили на «Симфонию народов»
03 ноября 2023, 20:27

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В День народного единства, 4 ноября, в Парке культуры и отдыха подмосковного Жуковского пройдёт мероприятие «Симфония народов». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, гостей мероприятия ожидают интерактивная программа «Вместе навсегда» с семейными играми и фотозоной, выставка холодного оружия от Жуковского хуторского казачьего общества, а также мастер-класс по историческому фехтованию от клуба «Око шторма». Дети смогут поучаствовать в образовательной программе «Я люблю свою страну».

Кроме этого, для гостей выступят с танцевальными номерами группа «Серебро» Активного долголетия и МЦ «Дружба». Последние продемонстрируют программу «Танцы народов России».

При этом, организаторы мероприятия предупреждают, что всё может быть отменено из-за погодных условий.

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#праздник
#танцы
#программа
#жуковский
#день народного единства
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В Жуковском пройдёт открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову
03 ноября 2023, 20:12

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском 4 ноября пройдёт торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному летчику испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.

Торжественное открытие памятной доски Герою начнётся в 12:00.

Ранее сообщалось, что на собрании и. о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию с коллегами был обсуждён план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.

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#испытания
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#история
#авиация
#жуковский
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В Петербурге пройдёт «Праздник Новогодней елки»
03 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/RomanBabakin

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к новогодним праздникам, а в Ледовом дворце с 22 по 29 декабря пройдет «Праздник Новогодней ёлки». Об этом рассказали в Комитете по культуре города.
Так, в шоу примут олимпийские чемпионы, а более 200 тыс. школьников начальных классов смогут увидеть представление вживую. Как передаёт «Петербургский дневник», для юных зрителей уже подготовлены подарки: ребята получат билеты на постановку «Путешествие в Волшебную страну», а также сувениры. Кроме этого, для детей проведут настольную интеллектуальную игра «Новогоднее колесо» по мотивам сказок А. С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, которая откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы. Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.

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#новый год
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Режиссёр Зуйков назвал Нолана визионером
03 ноября 2023, 15:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссёр Игорь Зуйков заявил, что Кристофер Нолан является визионером, а все его картины представляют собой своеобразную мультивселенную.
Он также высказался о фильме режиссёра «Оппенгеймер», отметив, что картина повествует, в первую очередь, именно о личности.

«Кристофер Нолан – визионер, как и его кумир Стэнли Кубрик. Множество отсылок и похожих тем встречается у них. Но если Кубрик был беспристрастным и относился к миру с некой сатирой, то Нолан – это переосмысленное и более доступное зрителю истолкование похожих тем. Нолан – один из редких случаев, когда продюсеры стоят в очереди к режиссёру. Фильм «Оппенгеймер» про личность, и в этом фильме личность ставится на первый план», — поделился в беседе с RuNews24.ru Зуйков.

Специалист добавил, что главная тема личности в «Оппенгеймере» раскрывается через кропотливую проработку героев и большому числу диалогов в фильме.

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#фильм
#картина
#культура
#искусство
#режиссёр
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В Москве волонтёры прошли подготовку к выставке-форуму «Россия»
03 ноября 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/OxAvdeenko

Более 1,5 тыс. волонтёров в Москве прошли подготовку к международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.
«Больше 5 тыс. человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтёрский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Задачами волонтёров на форуме будет помощь гостям в навигации и ориентировании в павильонах, а также знакомство людей со специальным мобильным приложением выставки.

Ранее стало известно о том, что мемуары актёра Мэттью Перри, умершего несколько дней назад, стали бестселлером. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», книга артиста «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» обогнала по популярности труд исполнительности Бритни Спирс, занимавший лидирующие позиции ранее.

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