В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Литературно‑поэтический вечер памяти писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина прошёл в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло в волоколамской детской школе искусств и собрало целый зал гостей.
Перед началом творческих выступлений зрителям показали видеоролик о жизни Шукшина.
Также участникам рассказали, что свою дипломную работу «Из Лебяжьего сообщают» Василий Шукшин снял именно в Волоколамске.
Стоит отметить, что на вечере памяти стихи и песни исполнили сотрудники музея Геннадий Мищенко и Владимир Алтаев, артисты образцового коллектива «Театр «Дебют», вокальный коллектив «Забава», а также их руководитель Виолетта Маслова, концертмейстер Ирина Гринь.
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Перед началом творческих выступлений зрителям показали видеоролик о жизни Шукшина.
«Нам не известно, кто порекомендовал Шукшину для съёмок Волоколамск, да это и неважно. Тот факт, что древний Волоколамск благословил Шукшина как кинорежиссёра и актёра, практически не упоминается в биографической литературе о Шукшине. Только пожелтевшие страницы районной газеты за 1960 год бережно хранят свидетельства о начале творческого пути Василия Макаровича в кино», – отметила ведущая мероприятия Галина Кулакова.
Стоит отметить, что на вечере памяти стихи и песни исполнили сотрудники музея Геннадий Мищенко и Владимир Алтаев, артисты образцового коллектива «Театр «Дебют», вокальный коллектив «Забава», а также их руководитель Виолетта Маслова, концертмейстер Ирина Гринь.
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Мира Полтева