В ​Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
Хозяйки приготовили соленья, варенья, компоты и разнообразную выпечку для гостей мероприятия.
В рамках фестиваля состоялось награждение участников конкурса, где были выбраны победители номинаций конкурса.
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