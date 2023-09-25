В ​Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества

В Азербайджане в возрасте 70 лет после долгого лечения за границей умерла актриса и художница Алагез (Гуля) Салахова — вторая жена актёра и режиссёра Константина Райкина. Как уточнили в министерстве культуры страны, печальное событие произошло ещё 19 сентября.