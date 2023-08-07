В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»

Во вторник, 8 августа, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск пройдет программа «Империя ремесел».

Посетители мероприятия смогут посетить мастер-классы по изготовлению магнитов, значков, бижутерии, росписи по гипсу, составлению цветочного букета из мыла и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках события для гостей подготовлена концертная программа.





Начало мероприятия в 14:00, вход свободный для всех желающих.

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