В Зарайске проходит фестиваль «Между прошлым и будущим»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках фестиваля в субботу 14 октября на сцене зарайского дома культуры прошел концерт группы Zventa Sventana, российского композитора Юрия Усачёва и финалистки второго сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой.
«Современному человеку важно осознавать сегодняшние реалии, контекст. Это время больших перемен, преображений, осознания, и мы не можем обходиться без современного языка. Мне важно, чтобы наше творчество откликалось в сердцах не только молодежи, но и людей почтенного возраста.<…> Мне радостно, что на наш концерт в Зарайске пришла публика разных поколений», –поделилась Тина Кузнецова.
Стоит отметить, что более 100 мастер-классов по гончарному делу за неделю провели для жителей Подмосковья.
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