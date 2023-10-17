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В Зарайске проходит фестиваль «Между прошлым и будущим»

17 октября 2023, 14:31
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На фестивале современного искусства «Между прошлым и будущим» в городском округе Зарайск состоялись первые концерты и показы аудиоспектаклей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля в субботу 14 октября на сцене зарайского дома культуры прошел концерт группы Zventa Sventana, российского композитора Юрия Усачёва и финалистки второго сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой.

«Современному человеку важно осознавать сегодняшние реалии, контекст. Это время больших перемен, преображений, осознания, и мы не можем обходиться без современного языка. Мне важно, чтобы наше творчество откликалось в сердцах не только молодежи, но и людей почтенного возраста.<…> Мне радостно, что на наш концерт в Зарайске пришла публика разных поколений», –поделилась Тина Кузнецова.


Кроме этого, жителям и гостям города показали первый аудиоспектакль-променад о Зарайске и его достопримечательностях. Также в купеческом особняке Григория Мачтета работает выставка, где её гости могут пройти мастер-классы авторских техник от художников.

Стоит отметить, что более 100 мастер-классов по гончарному делу за неделю провели для жителей Подмосковья.

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#концерт
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Спектакль «Уйти, чтобы вернуться» сыграют в Подольске
17 октября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы» 22 октября состоится показ спектакля «Уйти, чтобы вернуться». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концертно-театральный зал центра «Дубровицы» в рассчитан на 600 мест. также для гостей предусмотрено  выставочное пространство и зал для организации танцевально-развлекательных мероприятий.

Стоит отметить, что спектакль поставлен по произведению Александра Володина «Ящерица». Сыграет его коллектив студии художественного слова «Послушайте!».

Приобрести билеты можнона сайте центра «Дубровицы». Начало в 18:00.

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#подольск
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На 75 году жизни скончался заслуженный артист России Александр Готгельф
16 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф, об этом сообщили в пресс-службе Российского национального оркестра.
«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», - прокомментировали кончину артиста в пресс-службе.

Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

При этом, причина смерти Готгельфа не уточняется. 

Готгельф являлся лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов (в том числе — Пятого международного конкурса имени П. И. Чайковского, Москва, 1974).

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Депутат Драпеко раскрыла, что должна сделать Мадонна для выступления в России
Депутат Драпеко: Мадонна должна убрать раздражающие нас элементы
16 октября 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что условием выступления певицы Мадонны в России, если артистка решит выступать в нашей стране в рамках мирового турне, станет удаление из выступления раздражающих россиян элементов.
«Она действительно мировая звезда, было бы интересно на нее посмотреть. Но если она приедет в Россию, нужно будет договариваться с её продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать ужасы. И нас она должна уважать. Если уберёт эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.

При этом, она выразила определённые сомнения по поводу того, захочет ли сама исполнительница вы ступать в России.

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#концерт
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#культура
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Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
90-летний актер Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры
15 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/LeMusique

Майкл Кейн объявил о завершении своей актерской карьеры во время интервью для радио «Би-би-си».

«Я уже не раз заявлял, что собираюсь уйти на пенсию. И вот, настало время», — заявил актер.
Майкл Кейн объяснил свое решение тем, что ему предлагают роли стариков, которые редко являются главными персонажами в фильмах.

«90-летние старики редко бывают главными героями. Молодежь всегда в приоритете. Поэтому, пришло время уйти», — добавил он.
Майкл Кейн, звезда мирового кинематографа, удостоенный звания Рыцаря Британской империи, является уникальным актером, вместе с Джеком Николсоном он номинировался на премию «Оскар» каждое десятилетие с 1960-х по 2000-е, а также дважды становился лауреатом этой престижной награды.

Среди его наиболее известных работ — фильмы «Альфи», «Игра навылет», «Зулусы», «Ограбление по-итальянски», «Убрать Картера», «Бритва», «Мона Лиза», «Начало» и трилогия о Бэтмене от режиссера Кристофера Нолана.

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В Кашире пройдет творческий фестиваль «Пеликан»
14 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Кашире пройдет фестиваль музыкального творчества «Пеликан», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Фестиваль стартует 21 октября в 18:00 в Доме культуры «Ожерелье». 

«В этом году участниками фестиваля станут: Александр Маркин, Андрей Попов, Максим Ярошенко, Мария Попова, Михаил Херувимов, Анастасия Смирнова, Антон Попов, Инна Иванова, Дмитрий Шибалов, Виктор Сафронов, Николай Обижаев, Дмитрий Филатов и другие», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

Этот музыкальный фестиваль является продолжением конкурса авторской песни «Пеликан», который прошел осенью 2021 года. Отмечается, что идейным вдохновителем фестиваля стал рок-музыкант Сергей Смольянинов.

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#музыкант
#рок
#кашира
#подмосковье
#творчество
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Актриса Байнякшина, сыгравшая в «Морозко» и «Любовь и голуби», скончалась
13 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 84-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина, об этом сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова на своем официальном сайте.
Актриса скончалась утром 9 октября. Как сообщили представители театра, Байнякшина умерла в результате продолжительной болезни, однако, какой именно - не уточняется. 

«Галина Байнякшина была острохарактерной и комедийной актрисой, отличалась острой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях», - прокомментировали гибель актрисы в театре. 

Актриса получила место в труппе театра сразу после окончания Иркутского театрального училища. Среди её театральных работ такие известнейшие проекты как: «Обыкновенная история», «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби», «Прощание с Матерой», «Морозко».

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#актриса
#смерть
#театр
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Перечислены самые мистические места России
Плато Воттоваара и Аркаим стали самыми мистическими местами страны
13 октября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/IgorDymov

Аналитики сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых мистических мест России, лидерами в котором стали плато Воттоваара, Аркаим, а также остров Ольхон, Ловозеро.
Так, плато Воттоваара и «живые» камни в Карелии часто связывают с мифами и легендами об НЛО.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда можно только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками», — добавили в беседе с RT аналитики.

Город Аркаиму в Челябинской области удивителен своей легендарной и загадочной историей о том, как этот древний и для своих времён весьма современный город был покинут и сожжён своими жителями. Причины этому до сих пор остаются неизвестными.

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#россия
#регионы
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Россияне назвали лучший фильм 2023 года
ВЦИОМ: «Чебурашка» стал лучшим фильмом 2023 года
12 октября 2023, 13:20

Фото: istock / Olezzo

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о «кумирах российских кинозрителей». Информация сообщается на сайте ВЦИОМа. По результатам опроса лучшим фильмом стал «Чебурашка».
Опрос проводился среди 1600 россиян, 11% из них назвали «Чебурашку» лушчим фильмом этого года. Следующим в списке расположился  «Вызов», набрав 9%. Остальные популярные ответы набрали по 1%, люди называли фильмы «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек». 

Отмечается, что 57% опрошенных не смогли назвать ни одного российского фильма, который вышел в 2023 году.

Опрос также коснулся российских актеров и актрис. Самыми популярными актерами стали Константин Хабенский, набравший 12%, Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11%. Лучше актрисой 2023 года стала Юлия Пересильд, за нее проголосовали 11%. Отмечается, что в прошлом году она набрали лишь 2%. За ней в списке расположились Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%).

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В Серпухове завершают реконструкцию историко-художественного музея
12 октября 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Серпухов в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья» заканчивается реставрация Каретного сарая усадьбы Мараевых.
Реставрационные работы завершаться к концу 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


«<…> В этом году Серпуховскому музею исполняется 105 лет <…> И восстановление Каретного сарая позволит нам не только воссоздать целостный облик усадьбы, но и откроет новые возможности экспозиционно-выставочной деятельности, сделает музей более комфортным для посетителей: у нас будет музейное кафе, детская интерактивная зона, кабинет редкостей — возможность увидеть фонды музея и многое другое», – поделилась директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.


Стоит отметить, что реставрировать объект культурного наследия начали в 2020 году.на территории музея также будет новое яркое освещение, установят лавочки и урны.


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