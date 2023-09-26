В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим»

В субботу, 23 сентября, в 70 парках Московской области прошло мероприятие «Поющие под дождём».

Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».

Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.





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