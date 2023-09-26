В Зарайске впервые проведут фестиваль – тотальную инсталляцию «Между прошлым и будущим»

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«Проект объединит выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты и мастер-классы. Участниками станут художники, музыканты и театральные деятели. Один из исторических домов в центре города будет расписан стрит-арт художником Евгением Ches’ом. На двух других появятся цитаты Достоевского. Запланированы мастер-классы от художников», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Фестиваль откроется 7 октября на новой площадке в купеческом особняке поэта-революционера Григория Мачтета выставкой под кураторством Полины Аскери. В экспозиции – работы семи современных художников, созданные под впечатлением от Зарайска. Особняк станет первой городской галереей современного искусства.
К старту фестиваля откроют аутентичную кофейня и стильный корнер «Керамика «Дымов». В качестве декора будут использованы только природные материалы – дерево, травы и керамика.
В октябре и ноябре гости станут участниками уличных спектаклей о достопримечательностях, культурном коде и смыслах города.
14 октября в Зарайском кремле под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победитель второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, диджея и продюсера Юрия Усачёва.
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