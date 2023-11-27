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В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

27 ноября 2023, 20:58
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 30 ноября состоится Х Открытый Кубок КВН главы городского округа.

Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, участие в Кубке будут принимать квнщики из высшей и премьер лиг международного союза Клуба весёлых и находчивых из Москвы, Московской области и самого города Жуковский.

Отмечается, что мероприятие будет проходить в большом зале Дворца культуры по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 28. Начало концерта состоится в 19:00, однако собирать гостей начнут уже с 18:30. Уточняется, что при этом, вход на мероприятие будет свободным.

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#концерт
#юмор
#мероприятия
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В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»
27 ноября 2023, 20:28

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском в субботу, 2 декабря, состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие пройдёт в 19:00 в молодёжном центре «Дружба».

Участники смогут проверить свою эрудицию и интеллект. Организаторы заявляют, что ребят ждут интересные вопросы и яркие эмоции на протяжении всей игры.

Отмечается, что желающим принять участие в игре необходимо собрать команду из шести человек и зарегистрироваться по специальной форме.

Кроме этого, на игру можно прийти и в качестве зрителя. Для этой роли допускаются все желающие.

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В Парке Культуры и Отдыха в Жуковском пройдёт «Открытие зимнего сезона»
27 ноября 2023, 20:10

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В сквере «28 квартал» в Жуковском в пятницу, 1 декабря, состоится праздничное мероприятие «Открытие зимнего сезона».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа, гостей ожидает насыщенная праздничная программа. Так, люди смогут посетить ярмарку изделий ручной работы и развлекательную игровую программу «Зимнее чудо».

В 17:00 состоится торжественное зажжение иллюминации, а после гости смогут посетить театрализованное интерактивное представление «Здравствуй, Зимушка-Зима!».

Кроме того, состоится праздничный концерт, где выступят вокальные коллективы. А после все желающие смогут сходить на дискотеку.

Организаторы мероприятия отмечают, что праздник можно посетить всей семьёй.

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Аверин: «Только ежедневный труд помогает быть успешным»
27 ноября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Российский актёр театра и кино Максим Аверин поделился, что человеку его профессии успешным помогает стать трудолюбие.
«Только ежедневный труд помогает быть успешным. Каждый день появляются сотни новых лиц, и ты должен быть не хуже их. Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Аверин.

Он также подчеркнул, что в театре важны именно умения и навыки самого актёра, его эмоции, талант и умение раскрыться перед зрителем, в отличие от того же кино, где многое зависит от режиссёра, осветителя и монтажёра.

Накануне, 26 ноября, Максим Аверин отметил свой День рождения.

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#эмоции
#артист
#театр
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Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска
27 ноября 2023, 16:57

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Ежегодные Рождественские образовательные чтения торжественно открылись в волоколамской гимназии №1. Они проходят под девизом «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум проходит в округе более 20 лет. Он вновь объединил педагогов, учащихся образовательных учреждений, представителей Волоколамского благочиния. Гостей мероприятия встречала выставка работ финалистов творческого конкурса «Красота Божьего мира».  

Ведущий Рождественских чтений, заместитель благочинного, ответственный за религиозное образование и катехизацию, священник Михаил Завитаев рассказал о значимости форума для подрастающего поколения. Он также подвёл итоги благотворительных и социальных акций 2023 года, направленных на поддержку участников специальной военной операции. 

С презентациями выступили педагог-психолог Волоколамской школы-интерната Любовь Овда, почётный житель округа, краевед и представитель Музея семьи Великого князя Константина Константиновича в селе Осташёво Марина Запорина, представитель Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» Владимир Алтаев.
«Доклады посвящены нашей великой культуре и наследию, которое находится здесь, на Волоколамской земле. Две недели волоколамцы будут продолжать раскрывать эту тему в своих работах в рамках Рождественских чтений», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Волоколамского округа Марина Марнова.  
Гости открытия Рождественских чтений приняли участие в благотворительной акции «Мы вместе». Они подготовили посылки, собранные для участников СВО. Также состоялось торжественное награждение грамотами Архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы.
 
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#волоколамск
#культура
#религия
#подмосковье
#московская область
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Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»
24 ноября 2023, 18:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пушкинский музыкально-драматический театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сообщается, что театр представил собственный проект «Золотое кольцо Островского». В него вошли одни из самых популярных постановка «Жениться Бальзаминова» и интерактивная выставка «Провинция. Характеры. Островский». За идею и реализацию проекта отвечал лично художественный руководитель театра Борис Урецкий.

Накануне всех победителей отбора премии наградили в Доме правительства Московской области. Дипломы вручила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Напомним, цель премии - поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Она была запущена по поручению Президента России Владимира Путина.

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#театр
#проект
#екатерина швелидзе
#пушкинский округ
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Цирковое шоу братьев Запашных приедет с гастролями в Петербург
24 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января будут проходить гастроли новогоднего циркового шоу «По щучьему велению» Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных.
Отмечается. что всего будет показано 20 спектаклей. Зрители смогут увидеть сказку про Емелю-дурачка, случайно поймавшего щуку.

«Фольклорные вещи становятся классикой благодаря своей гениальной простоте. За простотой скрываются очищенные от всего лишнего фундаментальные смыслы, которые сохраняются вне зависимости от времени. Эта сказка о русской душе. Емеля на печи на первый взгляд ленив и наивен. Ему достаётся уникальная возможность изменить свою жизнь, а он тратит все свои желания на какую-то ерунду. Но в этом глубокая философская история о доброте и мудрости человека, который не мыслит с точки зрения выгоды, герой всё время загадывает для кого-то. И это свойство русской души – сначала для кого-то и уже в последнюю очередь – для себя», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр-постановщик шоу Аскольд Запашный.

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#кино шоу
#санкт-петербург
#цирк
#новый год
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В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»
24 ноября 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Одинцово состоится VI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Зеркало Будущего». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится с 27 ноября по 5 декабря на базе пансионата «Солнечная поляна» в Одинцовском
районе. 

В рамках форума участники от 12 до 18 лет будут смогут самостоятельно создать короткометражные фильмы на такие темы, как дружба, семейные взаимоотношения, природа, творчество и культуры, а также об достижениях человека. 

Работы ребят могут быть выполнены в разных жанрах фильмы, а также в формате видеоблогов и репортажай. Весь процесс созданиях произведений будут осуществляться под руководством профессионалов из индустрии кино и медиа.

Кроме этого, руководители детский киностудий и медиаклассов смогут посетить образовательную программу, которая направлена на повышение компетенций в сфере кинематографа и ведения студийной деятельности.

Стоит отметить, что данный фестиваль поможет развить у подрастающего поколения проявление патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей через реализацию творческого потенциала. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.

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#школьники
#подростки
#развитие
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Директор Большого театра заявил о продолжении работы на своей должности
Директор Большого театра Урин заявил о продолжении работы на своей должности
22 ноября 2023, 23:43

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил, что продолжает занимать свою должность.
В интервью ТАСС он отметил, что на данный момент активно работает вместе с театром, находясь на гастролях в Минске.

Урин подчеркнул отсутствие официальных объявлений или уведомлений о каких-либо изменениях в руководстве Большого театра.

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#интервью
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Основатель дома комиксов Лопатников объяснил провал «Капитана Марвел 2»
22 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Yutthana Gaetgeaw

Основателем дома комиксов и преподаватель соответствующего факультета Университета «Синергия» Денис Лопатников заявил, что провал фильма «Капитан Марвел 2» связан с тем, что сама по себе картина скучная.
«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме – это сцена после титров, которая даёт понять нам, чего ожидать дальше в этой киновселенной. Что касается жанра супергероики, то он далеко ещё не исчерпан, и это доказывает выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов», — отметил в беседе с RuNews24.ru Лопатников.

При этом, он отметил, что любой жанр может переживать как взлёты, так и падения, что абсолютно нормально.

По его мнению, для того, чтобы картина держалась на высоте, её герои должны вызывать сопереживание и отклик зрителей.

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