В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском 30 ноября состоится Х Открытый Кубок КВН главы городского округа.
Отмечается, что мероприятие будет проходить в большом зале Дворца культуры по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, дом 28. Начало концерта состоится в 19:00, однако собирать гостей начнут уже с 18:30. Уточняется, что при этом, вход на мероприятие будет свободным.
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