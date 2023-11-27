В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском в субботу, 2 декабря, состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие пройдёт в 19:00 в молодёжном центре «Дружба».
Участники смогут проверить свою эрудицию и интеллект. Организаторы заявляют, что ребят ждут интересные вопросы и яркие эмоции на протяжении всей игры.
Отмечается, что желающим принять участие в игре необходимо собрать команду из шести человек и зарегистрироваться по специальной форме.
Кроме этого, на игру можно прийти и в качестве зрителя. Для этой роли допускаются все желающие.
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Участники смогут проверить свою эрудицию и интеллект. Организаторы заявляют, что ребят ждут интересные вопросы и яркие эмоции на протяжении всей игры.
Кроме этого, на игру можно прийти и в качестве зрителя. Для этой роли допускаются все желающие.
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Мелисса Тимофеева