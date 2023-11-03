В Жуковском пройдёт открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском 4 ноября пройдёт торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному летчику испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.
Торжественное открытие памятной доски Герою начнётся в 12:00.
Ранее сообщалось, что на собрании и. о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию с коллегами был обсуждён план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.
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Торжественное открытие памятной доски Герою начнётся в 12:00.
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Мелисса Тимофеева