Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Жуковском пройдёт открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову

В Жуковском пройдёт открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову

03 ноября 2023, 20:12
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском 4 ноября пройдёт торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному летчику испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.

Торжественное открытие памятной доски Герою начнётся в 12:00.


Ранее сообщалось, что на собрании и. о. заместителя главы Волоколамского округа Мариной Марновой обсудили подготовку к праздничному мероприятию с коллегами был обсуждён план поведения памятных мероприятий, посвящённых подвигу 8 (316 с. д.) Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии в битве за Москву.

Читайте также:

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции

В Москве могут установить мемориальную доску Петру Мамонову
#испытания
#память
#история
#авиация
#жуковский
Читайте нас в
В Петербурге пройдёт «Праздник Новогодней елки»
03 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/RomanBabakin

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к новогодним праздникам, а в Ледовом дворце с 22 по 29 декабря пройдет «Праздник Новогодней ёлки». Об этом рассказали в Комитете по культуре города.
Так, в шоу примут олимпийские чемпионы, а более 200 тыс. школьников начальных классов смогут увидеть представление вживую. Как передаёт «Петербургский дневник», для юных зрителей уже подготовлены подарки: ребята получат билеты на постановку «Путешествие в Волшебную страну», а также сувениры. Кроме этого, для детей проведут настольную интеллектуальную игра «Новогоднее колесо» по мотивам сказок А. С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, которая откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы. Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.

Читайте также:

Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах

С 1 декабря в Кашире стартует Новогодняя ярмарка
#ярмарка
#подарки
#шоу
#санкт-петербург
#новый год
Читайте нас в
Режиссёр Зуйков назвал Нолана визионером
03 ноября 2023, 15:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссёр Игорь Зуйков заявил, что Кристофер Нолан является визионером, а все его картины представляют собой своеобразную мультивселенную.
Он также высказался о фильме режиссёра «Оппенгеймер», отметив, что картина повествует, в первую очередь, именно о личности.

«Кристофер Нолан – визионер, как и его кумир Стэнли Кубрик. Множество отсылок и похожих тем встречается у них. Но если Кубрик был беспристрастным и относился к миру с некой сатирой, то Нолан – это переосмысленное и более доступное зрителю истолкование похожих тем. Нолан – один из редких случаев, когда продюсеры стоят в очереди к режиссёру. Фильм «Оппенгеймер» про личность, и в этом фильме личность ставится на первый план», — поделился в беседе с RuNews24.ru Зуйков.

Специалист добавил, что главная тема личности в «Оппенгеймере» раскрывается через кропотливую проработку героев и большому числу диалогов в фильме.

Читайте также:

Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе

Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты

Михалков и Тягачёв станут Почётными гражданами Московской области
#фильм
#картина
#культура
#искусство
#режиссёр
Читайте нас в
В Москве волонтёры прошли подготовку к выставке-форуму «Россия»
03 ноября 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/OxAvdeenko

Более 1,5 тыс. волонтёров в Москве прошли подготовку к международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.
«Больше 5 тыс. человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтёрский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Задачами волонтёров на форуме будет помощь гостям в навигации и ориентировании в павильонах, а также знакомство людей со специальным мобильным приложением выставки.

Ранее стало известно о том, что мемуары актёра Мэттью Перри, умершего несколько дней назад, стали бестселлером. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», книга артиста «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» обогнала по популярности труд исполнительности Бритни Спирс, занимавший лидирующие позиции ранее.

Читайте также:

В Волоколамске начали подготовку к «Панфиловским дням»

Подмосковье принимает участие в конкурсе «Народный участковый 2023»

Подмосковье приняло участие во всероссийском фестивале «Зодчество»
#москва
#выставки
#книга
#волонтёр
#культура
Читайте нас в
Yle: На Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» России
02 ноября 2023, 05:13

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, объясняя это тем, что они являются средством «мягкой силы» России. На фоне этого некоторым местным коллективам приходится бежать за границу, пишет Yle.
В публикации говорится, что Минкульт Украины после начала российско-украинского конфликта потребовал бойкота русской культуре. Так, в киевской Национальной опере больше не исполняют произведения Петра Чайковского.

Решение Минкульта также поддерживает главный хореограф Национальной оперы Украины. 

По словам примы-балерины украинской Национальной оперы Виктории Зварич, балет является «одним из самых сильных средств мягкой силы России».

Авторы Yle подчеркнули, что коллективы из Украины по-прежнему гастролируют по всему миру с русскими произведениями.

Читайте также:

Министр культуры ФРГ высказалась «против культурного бойкота всего русского»

Польская туристка попала в «русский котёл» в Египте

В Московской области строят около 120 храмов и реставрируют святыни
#балет
#россия
#украина
#культура
Читайте нас в
В Серпухове пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств»
01 ноября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпуховском историко-художественном музее состоится ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Акция пройдет 4 ноября и будет приурочена к Дню народного единства.

В рамках мероприятия все желающие смогут посетить экспозиции Серпуховского историко-художественного музея: «Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» бесплатно.

Кроме этого, «Ночь искусств» завершает серию «культурных ночей» для жителей Подмосковья в этом году.

Стоит отметить, что в прошлом году около 20 тысяч жителей и гостей Московской области посетили государственные музеи в День народного единства и на «Ночь искусств».

Читайте также:

Серпуховские студенты участвуют во Всероссийской образовательной программе

Директор Губернского колледжа из Серпухова Лысиков удостоен губернаторской премии

Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове
#серпухов
#подмосковье
#серпуховский музей
#искусство
#акция
#ночь
#день народного единства
#мероприятия
#ночь искусств
Читайте нас в
Умер бывший басист группы «Браво» Сергей Лапин
31 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/SergeyPankratov

Во вторник, 31 октября, на 62-м году жизни скончался экс-басист популярной советской и российской группы «Браво» Сергей Лапин. О смерти музыканта сообщается на странице группы во «ВКонтакте», при этом причина случившегося не указана.
«Сергей пришёл в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принёс много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. <...> Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким», — говорится в некрологе на смерть Лапина.

Музыкант участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990).

Читайте также:

Умерла внучка Горького актриса Дарья Пешкова

Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов

Ушёл из жизни гитарист британской группы Massive Attack Анджело Брускини
#музыкант
#смерть
#россия
Читайте нас в
Открылась мультимедийная выставка о Керченско-Эльтигенской операции
31 октября 2023, 20:44

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

На сайте Пантелеимоновского прихода, расположенного в Жуковском, открылась мультимедийная выставка «Керченско-Эльтигенская десантная операция. Пролог освобождения Крыма». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставка представлена к 80-летию военной операции, которая стала первой в битве за освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков весной 1944 года.

Отмечается, что выставку для прихода предоставил Музей Победы.

Ранее сообщалось, что в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.

Читайте также:

Хор «Мелодия» получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023

В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры

Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу
 
#выставка
#музей победы
#история
#культура
#память
Читайте нас в
Хор «Мелодия» получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023
31 октября 2023, 20:25

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Хор «Мелодия» Жуковской детской школы получил две золотые медали Дальневосточной хоровой олимпиады-2023. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Так, хор получил награды в номинации «Старшие детские хоры» (11-17 лет) и «Современная музыка».

Уточняется, что программа олимпиады состояла из конкурсных прослушиваний в 12 номинациях, мастер-классов от членов жюри, торжественной церемонии открытия и закрытия.

В жюри были профессоры из Казани, Москвы, Минска и Шанхая.

«Дальневосточная хоровая олимпиада – это яркое событие, которое объединяет любителей хоровой музыки из всех регионов России и из-за рубежа и помогает продвигать и развивать этот прекрасный вид искусства. Хоровой форум является не только площадкой для проявления творческих способностей, но и возможностью для обмена опытом и знаниями между участниками», – приводит пресс-служба слова руководителя хора «Мелодия», заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой.

Читайте также:

В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры

В Детскую музыкальную школу в Жуковском закупили новые инструменты

Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября
#подмосковье
#музыка
#награды
#олимпиада
#жуковский
Читайте нас в
В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры
31 октября 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Robert vt Hoenderdaal

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.
Отмечается, что выставка будет работать до 25 декабря.

Как отмечают кураторы экспозиции, выставка особенно примечательна тем, что на многих снимках остались памятные надписи, которые сейчас очень ценны.

«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить теплые чувства друг к другу. Мне кажется, это крайне актуально и сегодня. Нам есть чему поучиться у тех людей. Я уже не говорю о почерках, какими сделаны надписи», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.

Читайте также:

В Петербурге состоится презентация книги девушки, боровшейся с меланомой

В Софрино впервые за 50 лет отремонтировали библиотеку

В Ивантеевке появится вторая модельная библиотека
#выставка
#презентация
#санкт-петербург
#фотовыставка
#культура
Читайте нас в
Достижения.рф