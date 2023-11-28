В Жуковском пройдёт встреча клуба «Взлётная полоса»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском в субботу, 23 декабря, состоится встреча клуба любителей авиации «Взлётная полоса».
Встреча клуба будет проходить во Дворце культуры городского округа Жуковский, начало мероприятия запланировано на 15:00 Приглашаются все желающие, вход свободный.
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