В Жуковском состоится торжественное собрание в честь 35-летия полёта «Бурана»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском 15 ноября пройдёт торжественное мероприятие по случаю 35-летия полёта «Бурана». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Буран» — многоразовый космический корабль, которые совершил свой единственный полёт 35 лет назад.
Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.
Отмечается, что на собрании будут Герои Советского Союза и России, заслуженные лётчики-испытатели, ветераны, а также учащиеся городских школ и молодые специалисты.
Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.
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Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.
Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.
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Мелисса Тимофеева