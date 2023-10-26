В Звенигороде пройдет мастер-класс по росписи сумок

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Гости мастер-класса смогут узнать о разных техниках росписи по ткани и декорировании аксессуаров. Ведущей мастер класса будет дизайнер-кастомайзер Мария Гогова. Перед началом работы участники послушают лекцию, а после смогут узнавать интересующие их вопросы у дизайнера.
Стоит отметить, что мастер-класс пройдет 28 октября в 14:00. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте музея.
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