Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра на 5 лет

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова
Художественный руководитель, дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Государственного академического Большого театра. Информацию сообщают РИА Новости.
Соответствующей приказ подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На должность гендиректора Большого театра Гергиев назначен на 5 лет. Отмечается, что он будет совмещать две должности и продолжать трудится в Мариинском театре.
До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1».
Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года.
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До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1».
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Алина Юрчак