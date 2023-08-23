Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа

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«27 августа, в последнее воскресенье лета, вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным. Юные гости смогут посетить экспозиции и залы музея (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»), осмотреть сразу девять выставок», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе музея.
Уточняется, что к посещению будут доступны такие выставки и экспозиции музея, как «Линия фронта проходит в твоем цехе», «Закат Цитадели», «Война: день за днем», «Утраченное детство», «Крупным планом», «Фронтовой театр Евгения Кобытева» и т.д.
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