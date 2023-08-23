Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа

Московский областной государственный театр кукол в рамках специального проекта «Театр кукол в парке» приглашает 26 и 27 августа всех желающих на заключительные показы спектаклей в парках.

В субботу, 26 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Принцесса Крапинка», покажут его в Парке им. И. А. Лямина в Дмитровском городском округе. Спектакль поведает историю королевской семьи, которой подарили волшебной яйцо, в котором находилась принцесса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В воскресенье, 27 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Золотой цыплёнок» в Центральном парке Зарайска. Этот спектакль про курочку Рябу.

На прошлых выходных спектакли посетили порядка 500 человек.

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