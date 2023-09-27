Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым

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Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух культовых фильмах «Брат» и «Брат 2» озвучил свое мнение по поводу третьей части картины. Актер раскритиковал новый фильм «Брат 3» в беседе с изданием «Абзац».
«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду», — поделился мнением актер.По словам Сухорукова, создатели оригинальной картины и сам актер не имеют к новому проекту никакого отношения.
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