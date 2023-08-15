Виктор Цой: топ-5 самых необычных фактов, о которых знают немногие

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
1. Любовь к литературеВиктор Цой был не только музыкантом, но и заядлым книголюбом. Его биография усеяна ссылками на литературные произведения. В литературе Виктор Цой отдавал предпочтение японской поэзии, романам Достоевского, Булгакова, Набокова и восточным авторам.
2. Карьера художникаЦой был не только музыкантом и поэтом, но и художником. Он рисовал иллюстрации к некоторым своим песням, а также создавал независимые произведения живописи. В 1990 году он полностью перешёл на акрил и холсты благодаря поездкам за границу, где Цой закупил недоступные в Союзе материалы для живописи: фирменные профессиональные кисти, маркеры, фломастеры, краски.
3. Интерес к иностранным языкам:Виктор Цой был увлечен иностранными языками. В большей степени он интересовался английским, и, кстати, неплохо на нём говорил. Улучшить навыки говорения артисту помогли поездки за границу.
4. Цой и Гребенщиков*Продюсером дебютного альбома «Кино» выступил Борис Гребенщиков*. Он услышал песни дуэта Виктора Цоя и Алексея Рыбина, проникся симпатией к молодой группе и загорелся желанием помочь «Кино» записать первый альбом.
5. Любил лежать на полуПо окончании каждого концерта Виктор Цой приходил в свой номер без сил. Для восстановления он проводил специальный ритуал: падал на пол и минут десять приходил в себя.
*признан иностранным агентом на территории России
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