Выставку фламандской живописи в «Новом Иерусалиме» посетили более 100 тыс человек

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«Выставка открылась в декабре и стала невероятно популярной у жителей и гостей региона. Всего её посетили более 100 тыс человек. В экспозиции были представлены около 70 полотен фламандских мастеров XVII века. Проект объединил картины из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, слова которой привели в пресс-службе.Весной было решено продлить проект. Сейчас картины возвращаются в свои музеи.
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