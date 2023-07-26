Впервые в Солнечногорске пройдет большой фестиваль «Территория Солнца»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу со спортивными мероприятиями, образовательными лекциями, мастер-классами, концертом и выступлением команды КВН, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля состоится Открытый турнир округа по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола и традиционный заплыв в открытой воде «Сенежская миля».
Узнать подробнее о мероприятии и программе фестиваля можно на сайте.
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29 июля в Балашихе состоится «Битва хоров».
В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 28, 29 и 30 июля пройдет один из самых популярных проектов Мелиховского театра «Чехов. Чайка».