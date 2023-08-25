Всероссийская акция «Ночь кино – 2023» пройдет 26 августа в Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках акции фильмы можно будет увидеть на 260 площадках в 48 муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На площадках акции можно будет увидеть 3 фильма: «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (реж. Клим Шипенко), «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк).
Узнать площадки проведения акции можно на сайте.
Начало показов кинофильмов начнётся в 20:00. Вход свободный.
Читайте также:
День рождения Каширы отметят масштабным праздником.
Театр юных москвичей выступит на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе.Башмет: «Ночь Чайковского» в Клину соберёт лучших молодых музыкантов мира.