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Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа

27 июля 2023, 09:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября.

В Подмосковье скоро начнется второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«На фестивале свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья: Орехово-Зуеве, Электростали, Богородском, Ленинском, Раменском, Люберцах, Домодедове, Подольске, Серпухове, Можайске, Наро-Фоминске, Краснознаменске, Лобне, Химках, Истре, Солнечногорске. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.


В составе жюри будут: победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале», обладатель балетной премии «Душа Танца» Александр Могилев и актриса театра и кино Елена Подкаминская. Мероприятие будут вести актер, телеведущий Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.

12 августа начнется второй этап фестиваля и завершится он 2 сентября большим гала-концертом.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.


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Впервые в Солнечногорске пройдет большой фестиваль «Территория Солнца»
26 июля 2023, 15:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль «Территория Солнца» будет проходить на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 29 и 30 июля.

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу со спортивными мероприятиями, образовательными лекциями, мастер-классами, концертом и выступлением команды КВН, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



В рамках фестиваля состоится Открытый турнир округа по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола и традиционный заплыв в открытой воде «Сенежская миля».

Узнать подробнее о мероприятии и программе фестиваля можно на сайте.

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29 июля в Балашихе состоится «Битва хоров».

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 28, 29 и 30 июля пройдет один из самых популярных проектов Мелиховского театра «Чехов. Чайка».
#Фестиваль
#Территория солнца
#Солнечногорск
#Сенеж
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В Подмосковье проведут «Битву хоров»
26 июля 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 29 июля, в городском округе Балашиха на открытой площадке возле Дома культуры «Саввино» состоится «Битва хоров».

В битве хоров поучаствуют школьники трех образовательных учреждений Балашихи под руководством хормейстера ДК «Саввино» Е.Н. Полянской, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт будет проходить под открытым небом с 11:00. Вход свободный для всех желающих.

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Музей-заповедник П. И. Чайковского ждет гостей на выставку «Дачный досуг. Демьяново».

Музей «Новый Иерусалим» представляет 80 картин в рамках проекта «Игра в пространство».

#Балашиха
#Битва хоров
#концерт
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Музей-заповедник П. И. Чайковского ждет гостей на выставку «Дачный досуг. Демьяново»
В музее-заповедника П. И. Чайковского проходит выставочный проект «Дачный досуг. Демьяново», который посвящен дачной истории усадьбы Демьяново.
25 июля 2023, 18:07

Фото: фотобанк Московской области

Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения. Усадьба Демьяново входит в состав музея-заповедника П. И. Чайковского и находится недалеко от основной территории.
«Усадьбу Демьяново в 1883 году приобрел такой деятель, адвокат Владимир Иванович Танеев, брат композитора Сергея Танеева. В настоящее время, к сожалению, там мало что осталось, несколько руиновых построек, но вот мы таким выставочным проектом пытаемся воссоздать историю дачного Демьяново, потому что это очень интересно. Владимир Иванович не просто приобрел усадьбу, он ее преобразовал в небольшой творческий дачный поселок, он сдавал дачи своим друзьям, среди которых были известные люди. Мы хотим напомнить историю Демьяново, тех людей, которые снимали дачу в этой усадьбе и рассказать о том, как они проводили свое лето. Это уличные развлечения, домашний быт, и мы затрагивает одну из главных фишек усадьбы Демьяново, это библиотека Владимира Танеева, которая была очень большой», - рассказала заместитель директора по основной деятельности музея
 Дарья Мельниченко. 
Фото: фотобанк Московской области

Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную.

Фото: фотобанк Московской области
Помимо этого, на территории музея Чайковского проходит выставка «Тепло дворянских гнезд». Предметное насыщение выставки отражает традиции повседневной жизни русского дворянства, однако экспозиция знакомит не только с миром дворянского дома, но и с тем, что этот дом обогревало – изразцовыми печами.

Фото: фотобанк Московской области
 
«Эту выставку нам привезли наши друзья и коллеги из московского музея-заповедника «Коломенское», в этом году они празднуют свое 100-летие. Выставка про классическую дворянскую усадьбу, которую мы знаем по произведениям Тургенева и Пушкина. Это изразцы, бытовые предметы, которые были в обиходе у дворян того времени, живопись, графика и многое другое», - поделилась Дарья Мельниченко. 

Фото: фотобанк Московской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Чайковский
#музей
#выставки
#культура
#Подмосковье
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В Подмосковье стартовала регистрация на конкурс «Директор года России-2023»
25 июля 2023, 16:25

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

У директоров учебных заведений Московской области появилась возможность подать заявку на Всероссийский конкурс «Директор года России-2023».

Регистрация на конкурс стартовала 25 июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте конкурса. 

В прошлом году в конкурсе приняли участие 775 директоров школ из 69 регионов страны.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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В эти выходные в «Мелихово» состоится знаменитый спектакль «Чехов. Чайка»
В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 28,29,30 июля пройдет один из самых популярных проектов Мелиховского театра «Чехов. Чайка»
25 июля 2023, 16:11

Фото: Радио 1

«Чехов. Чайка» - спектакль- променад, где действия происходят в разных уголках усадьбы. Зрители передвигаются из одной точки в другую, все четыре действия пьесы играются на пруду, у флигеля и на полях в театральном дворе.
«Проект не новый, но очень популярный, приезжают очень много людей. Помимо этого, в Мелихово каждые выходные проходят различные обзорные экскурсии, познавательные прогулки, экспедиции. Также, Мелиховский театр играет спектакли по субботам и воскресеньям для детей и взрослых», - рассказала пресс-секретарь музея Юлия Балабанова. 

Фото: Радио 1
 
Отметим, что 2 июля в музее-заповеднике «Мелихово» стартовал проект «БРАК: Pro et Contra», который проходит в усадьбе каждое воскереснье. Программа состоит из двух частей: выставка «Брачная лихорадка» и спектакль-прогулка «Предложение».

Фото: Радио 1
 
«Жениться или не жениться, вот на этот вопрос отвечает проект. Выставка «Брачная лихорадка» рассказывает о том, что думали люди 19 века о браке, как знакомились, как вступали в брак, как детей рожали. Выставка сделана с большим юмором и основывается на материалах из брачных газет 19 века и юмористических журналов. А вторая часть проекта, это инверсивный спектакль-прогулка, который поставлен по водевилям Антона Павловича Чехова, который называется «Предложение». Наши гости становятся активными участниками театрального действия, вместе горошек перебирают, косят траву и следят за конфликтом. Проект очень легкий и помогает окунуться в атмосферу 19 века, почувствовать себя во времена Чехова. Выставку «Брачная лихорадка» можно посетить самостоятельно, вне проекта, купив билет в музей», - поделилась Юлия Балабанова. 

Фото: Радио 1

Помимо этого, на территории усадьбы идет большая подготовка к празднику народных традиций «Три Спаса», а состоится он 19 августа. 

Фото: фотобанк Московской области

«Август у нас богатый на праздники, яблочный, медовый, ореховый, вот все три спаса предлагает отметить наш музей-заповедник. При встрече, если люди приедут в народных костюмах, то обязательно их порадуем сувенирами от музея. Будут различные мастер-классы, обучения ремеслам, ярмарка народных промыслов, разные тематические экскурсии, дефиле народных костюмов и интересная музыкальная программа. Этот праздник проходит в нашем музее уже много лет, поэтому и в этом году мы продолжаем эту традицию», - отметила пресс-секретарь музея Юлия Балабанова. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Мелихово
#Чехов
#музей
#Подмосковье
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Педагоги Подмосковья смогут участвовать в премии «Патриот – 2023»
25 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Подмосковных педагогов и наставников приглашают поучаствовать в премии «Патриот – 2023».

В премии смогут принять участие также и образовательные организации, реализующие собственные проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники из Подмосковья могут заявиться на 5 из 12 номинаций. В этом году на премии появились три новые номинации, посвященные Году педагога и наставника.

Целью премии стало выявление лучших практик и признание заслуг граждан за существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ и соотечественников.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Педагог
#учитель
#премия
#Патриот 2023
#Патриот
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Музей «Новый Иерусалим» представляет 80 картин в рамках проекта «Игра в пространство»
21 июля 2023 года в музее «Новый Иерусалим» открылся выставочный проект «Игра в пространство»
25 июля 2023, 14:29

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

«Игра в пространство» отражает тему работы художника с пространством и представляет широкий спектр знаковых имен мастеров XX–XXI веков: Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других авторов.
«Выставка готовилась не так долго, хотя проект сложный, примерно чуть меньше года. Однако, замысел возник раньше, и он исходил из непростой мысли, показать как можно больше работ из нашего собрания. Выставка полностью состоит из собрания «Новый Иерусалим». Каждый художник, приступая к работе над холстом, прежде всего решает проблему пространственного строения на плоскостях холста, поэтому круг работ мог бы быть обширнее, но мы остановились на тех работах и авторах, которые наиболее заинтересуют посетителей», - рассказала руководитель художественного отдела Новый Иерусалим, куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова. 
 
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Выставка «Игра в пространство» знакомит посетителей с коллекцией искусства XX–XXI века. Тема выставки кажется актуальной как для XX века, так и для сегодняшних дней, когда человек оказывается перед необходимостью осознания себя в новом пространстве и времени.

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

«Действительно, многие художники работают над темой пространства,пространственное построение может быть иллюзорным, то есть подражать реальному, может быть очень условным, а может быть, что на картине просто решается проблема человека в пространстве пейзажа. Корме того, оно может быть камерным и масштабным, и все эти темы отражены на этой выставке. Также, пространство может быть метафизическим, то есть нести тайны, к которым человек стремиться прикоснуться, особенно творческий», - поделилась Людмила Денисова.

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Выставка построена на сопоставлении самых разных авторов, независимо от хронологии. Рядом с работой художника Филиппа Малявина расположены работы художницы, нашей современницы, которая не так известна широкому кругу зрителей, Людмилы Маркеловой. 

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
 
«Представлено около 80 картин, но еще выставка дополнена скульптурой, ее немного, но она хорошо дополняет проект. Скульптура, является пространственным видом искусства, поэтому мы решили, что это будет интересно нашим посетителям», - отметила куратор выставки «Игра в пространство» Людмила Денисова.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Новый Иерусалим
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С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» посетило почти 40 тысяч человек
25 июля 2023, 12:20

Фото: Фотобанк Москвской области

На выходных Зарайский кремль посещают больше 1000 человек, а с начала 2023 года музей посетило почти 40 тысяч человек. В настояшее время в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Искусство в ремесле.Путешествие по узорам». Эта выставка работ современных мастеров декоративного искусства, по керамике, дереву, ткани. В ней принимают участие мастера, которые работают в разных техниках и формах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
«Это выставка-интервенция, когда задействован не только выставочный зал. Часть предметов с выставки интегрировано в постоянную экспозицию музея, это в основном в здании, на территории Зарайского кремля. Мастера продолжают классические традиции орнамента, его технологии и работы с материалами. Выставка открылась две недели назад и продлится до 20 августа», - рассказал директор музея Кирилл Кондратьев.
 
Фото: Фотобанк Москвоской области

Помимо этой выставки, в Зарайском кремле 12 июня состоится керамический арт-выходной. На территории заповедника будут проходить мастер-классы, которые проведут художники, участвующие в проходящей выставке. 

Фото: Фотобанк Москвоской области
 
«Подобный фестиваль мы проводим второй раз, он является продолжением текущей выставки. Желающие могут вместе с мастерами сделать израсцы, поработать на гончарном круге и узнать о лепной керамике. Художники представят свои работы на траве, и эта экспозиция продлится до сумерек. Поэтому можно приехать ближе к вечеру и увидеть всю эту красоту при горящих свечах. Поимо этого, наших гостей будет ждать небольшой концерт современной музыки, чтобы красиво и лирично встретить вечер в Зарайском кремле», - поделился Кирилл Кондратьев.  

Фото: Фотобанк Москвоской области

Отметим, что по выходным дням проходит выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени». 

«На этой экскурсии можно узнать о том, кто жил и оборонял крепость в смутное время. Выставка будет интересна не только тем, кто изучает военную историю, но и тем, кто просто хочет подняться в башни Зарайского кремля. По будням экскурсии тоже проходят, только в другом формате. Также можно пройтись по городу с экскурсоводом, это уже зависит от предпочтений и интересов посетителей», - заключил директор музея Кирилл Кондратьев.

Фото: Фотобанк Москвоской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#выставка
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«Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо
25 июля 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В преддверии Дня железнодорожника компания «Аэроэкспресс» проведёт экскурсию в депо для желающих.

Пойти на экскурсию в депо могут все желающие старше 18 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках экскурсии, специалисты покажут поезда, расскажут об обслуживании поездов, о работниках, раскроют железнодорожные секреты и покажут кабину двухэтажного поезда.

Экскурсия пройдет 31 июля в 15:00.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму.

Количество мест ограничено. Минтранс просит не заполнять форму, если нет уверенности, что сможете принять участие. 

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#экскурсия
#депо
#Аэроэкспресс
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