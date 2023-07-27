Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа

Второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет с 12 августа по 2 сентября.

В Подмосковье скоро начнется второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«На фестивале свои танцевальные номера представят 160 коллективов. Танцоры выступят в 16 городских округах Подмосковья: Орехово-Зуеве, Электростали, Богородском, Ленинском, Раменском, Люберцах, Домодедове, Подольске, Серпухове, Можайске, Наро-Фоминске, Краснознаменске, Лобне, Химках, Истре, Солнечногорске. Завершится фестиваль гала-концертом, который пройдет 2 сентября в Пестовском парке Балашихи», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



В составе жюри будут: победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале», обладатель балетной премии «Душа Танца» Александр Могилев и актриса театра и кино Елена Подкаминская. Мероприятие будут вести актер, телеведущий Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.

12 августа начнется второй этап фестиваля и завершится он 2 сентября большим гала-концертом.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.





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