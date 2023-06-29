Вышел новый трейлер второй «Дюны»

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В Сети 29 июня появился второй трейлер к фильму Дени Вильнева «Дюна-2»
29 июня в интернете был опубликован новый трейлер фильма «Дюна-2» режиссера Дени Вильнева. В ленте, созданной на основе романа Фрэнка Герберта, зрители снова увидят Тимоти Шаламе, Зендайю, Ребекку Фергюсон и других актеров.
Трейлер изобилует сценами боев, перестрелок, встреч, прощаний и диалогов о вере в себя, взаимодоверии и поиске смысла. Также фанаты романтических сюжетов оценят момент с долгожданным поцелуем главных героев.
В аннотации к фильму указано, что «Дюна-2» покажет зрителям мифическое путешествие главного героя Пола Атрейдеса, который соединяется с Чани и Фрименами на пути войны, чтобы отомстить за свою семью, уничтоженную предателями. Перед выбором между любовью своей жизни и судьбой вселенной Пол пытается предотвратить страшное будущее, которое он один способен предвидеть.
Съемки картины проходили в различных локациях, включая Будапешт, Абу-Даби, Иорданию и Италию. Дата выхода фильма на мировые экраны запланирована на 3 ноября.
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Трейлер изобилует сценами боев, перестрелок, встреч, прощаний и диалогов о вере в себя, взаимодоверии и поиске смысла. Также фанаты романтических сюжетов оценят момент с долгожданным поцелуем главных героев.
Съемки картины проходили в различных локациях, включая Будапешт, Абу-Даби, Иорданию и Италию. Дата выхода фильма на мировые экраны запланирована на 3 ноября.
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Артем Кузьмин