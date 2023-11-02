Yle: На Украине назвали русский балет средством «мягкой силы» России

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, объясняя это тем, что они являются средством «мягкой силы» России. На фоне этого некоторым местным коллективам приходится бежать за границу, пишет Yle.
В публикации говорится, что Минкульт Украины после начала российско-украинского конфликта потребовал бойкота русской культуре. Так, в киевской Национальной опере больше не исполняют произведения Петра Чайковского.
Решение Минкульта также поддерживает главный хореограф Национальной оперы Украины.
По словам примы-балерины украинской Национальной оперы Виктории Зварич, балет является «одним из самых сильных средств мягкой силы России».
Авторы Yle подчеркнули, что коллективы из Украины по-прежнему гастролируют по всему миру с русскими произведениями.
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Решение Минкульта также поддерживает главный хореограф Национальной оперы Украины.
Авторы Yle подчеркнули, что коллективы из Украины по-прежнему гастролируют по всему миру с русскими произведениями.
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Диана Аванесян