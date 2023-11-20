Юные танцоры из Можайска стали лауреатами Московского областного конкурса

Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова
Хореографический коллектив «Линия танца» Детской школы искусств имени С. В. Герасимова из Можайска стал лауреатом Московского областного конкурса «Школьная пора». Областной конкурс среди детских школ искусств и хореографических школ прошёл во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Лауреатами конкурса первой степени стали София Киракосян, Анна Ермилова, Владислава Бойко, Злата Суханова и Мария Левкина. Ребята выступали в категории «современный танец» среди детей 10-12 лет.
Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.
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Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.
«Поздравляю участников конкурса и благодарю за достойное представление нашего округа. Эта победа - результат труда, преданности и таланта. Желаю новых ярких успехов в будущем», - заявил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.Образцовый хореографический коллектив «Линия танца» уже не в первый раз успешно выступает на различных творческих конкурсах.
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Лора Луганская