Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов

В музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей.

В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.

Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.

Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года.

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