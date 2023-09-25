Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов

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«Особенно часто меня просят отдать на переделку мой «Плот». Аранжировки хотят ей добавить новые, речовки, осовременить по-всякому. Много есть вариантов, как можно взять, и из песни сделать что-то другое. Но я не хочу ничего менять! Песня нравится людям, она живет своей жизнью, так зачем ее лишний раз трогать?» — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.
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