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За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек

10 июля 2023, 12:55

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

За первую неделю второго летнего месяца, подмосковные парки посетили почти 2 миллионов человек, самым популярным из которых стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 105,8 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 66,7 тысяч жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 61,7 тысяч человек.

«Посещаемость наших парков растет год от года. Так, например, за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков Московской области увеличилась в 7 раз. Мы делаем все, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.


Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся во многих парках региона, а также для гостей работаю фуд-корты и точки проката спортивного инвентаря.

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#Парки Подмосковья
#подмосковный парк
#Подмосковье
#парк
#Михаил Хайкин
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Депутат Колунов пообещал помочь восстановить клинчанам усадьбу Демьяново
10 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пообещал помочь восстановить усадьбу Демьяново в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.
«Жители Клина просили восстановить усадьбу Демьяново. Мы их услышали и сделаем для этого всё возможное! Многие клинчане хотят, чтобы памятник истории Демьяново привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского городского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», – сказал Колунов
Усадьба XVIII века расположена в селе Демьяново. В разные годы её владельцами были стольник Михайлов, генерал Наумов, род Полторацких и юрист Танеев – брат известного композитора, ученика Чайковского.   После революции 1917 года имение с территорией в 6 га пришло в упадок. Функционирует лишь расположенная на территории усадьбы Успенская церковь. 

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Названы дата и место проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»


 

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#восстановление
#культура
#архитектура
#Госдума
#депутат
#Московская область
#Подмосковье
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Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре
08 июля 2023, 22:26

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил VI фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей», на котором впервые в Подмосковье выступил в полном составе Большой театр. Об этом «Радио 1» сообщила Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области».
«Стабильность – признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович (Дунаевский), спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одарённых музыкантов. Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу (Урину) и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью. Спасибо вам, дорогие зрители – сегодня полный зал, а это самое главное», – сказал Андрей Воробьёв.

Артисты Большого театра выступили на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре, где представили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола» по мотивам стихотворения Эдгара По. Они ещё раз исполнят эти произведения в заключительный день фестиваля, 9 июля. 

«Мы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в фестивале «Лето. Музыка. Музей». Вообще, это прекрасная идея – фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра. Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту – одноактная опера «Алеко» и симфоническая поэма «Колокола», – рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. 

В этом году фестиваль посвящён 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. На фестивале звучат его знаменитые сочинения вместе с музыкой авторов, которые были ему близки или повлияли на творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Аренского и др.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» организован музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке правительства региона и Министерства культуры РФ. Участниками мероприятия стали как начинающие артисты, так и уже признанные. Среди них – лауреаты конкурса им. Чайковского Вадим Руденко и Гайк Казазян, победители Первого международного музыкального конкурса им. Рахманинова пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире. Концерты проходят на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Каждый день мероприятие посещают более 1600 гостей. По традиции, зрители, купившие билет на фестиваль, смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции музея «Новый Иерусалим».

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#Воробьёв
#фестиваль
#Подмосковье
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Зенко: Писателя Акунина необходимо внести в реестр иноагентов
08 июля 2023, 16:38

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Министерство юстиции РФ поступило предложение от запреда комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Занко о внесении писателя Бориса Акунина в реестр иноагентов. Об этом сообщают РИА Новости.
"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала Занко. 

К такому решению парламентарий пришла после того, как заметила афишу одного из петербургских театров, поставивших спектакль по произведению Акунина. 

Писатель живёт за пределами страны и состоит в объединении «Настоящая Россия», открыто поддерживающей Украину. Организация неоднократно призывала граждан выступать против власти, а также оказывала материальную поддержку ВСУ. 

"Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", – заключила Зенко.

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#иноагент
#Акунин
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Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль рыбной ловли
07 июля 2023, 16:43

Фото: istockphoto / Marek Trawczynski

В Волоколамском округе на базе отдыха «Зубово» проведут фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка».

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка» проходит уже в третий раз. 

В рамках фестиваля рыбаки смогут показать свое мастерство рыбной ловли или усовершенствовать имеющиеся умения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Для гостей фестиваля подготовили концертную программу, мастер-классы, а также всех желающих гостей будут угощать ухой.  

Участие в фестивале бесплатное. Подробности можно узнать по ссылке. 

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Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе. 

В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов. 

8 июля в этнопарке «Кочевник» Сергиева-Посада проведут ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково».
#рыбная ловля
#фестиваль
#рыба
#Волоколамск
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Звезда «Счастливы вместе» Сагалова: «У меня есть некие опасения по поводу персонажей»
07 июля 2023, 16:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Дарья Сагалова, исполнившая роли Светы в сериале «Счастливы вместе», выразила опасения из-за перезапуска проекта, поскольку спустя 10 лет после окончания актёры сильно изменились, что скажется на героях.
«Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — сказала в беседе с NEWS.ru Сагалова.

А актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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#сериал
#культура
#кино
#телевидение
#селебрити
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Центр Грабаря анонсировал стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР
07 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/KrimKate

В двухнедельной практике примут участие студенты Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и художник-реставратор Луганского краеведческого музея. Об этом сообщает Минкульт РФ.
Целью мероприятия является подготовка региональных специалистов к работе в сфере реставрации музейных экспонатов.

Программа стажировки, разработанная еще в 1955 году, позволит практикантам углубиться в профессию и принять решение о дальнейшем творческом пути.

Гости Центра смогут поработать в мастерских графики, темперной и масляной живописи, редкой книги и документов.

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#ЛНР
#реставрация
#музей
#ЦентрГрабаря
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Творческая династия из Котельников стала серебряным призером областного конкурса
07 июля 2023, 13:45

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Серебряными призерами в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт» областного конкурса «Лучшая трудовая династия» стали две трудовые династии, одна из которых из подмосковных Котельников.
Министерство социального развития Московской области рассказывает о династии Михайловых, которые связали свою жизнь с Культурным комплексом «Котельники», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Три поколения династии Михайловыхтрудились в Культурном комплексе. Лина Михайлова проработала порядка 23 лет в библиотеке Культурного комплекса Котельников, занимала должность заведующей. Сын Лины Юрьевны, ее невестка, а также внучка со мужем связали свою трудовую и творческую жизнь с Культурным комплексом. 

Сын Лины Михайловны режиссирует театральное шоу «Ковер-Самолет», а также является основателем и руководителем рок-группы. В постановках шоу принимают участие все члены семьи. 
«Гордимся тем, что наше Подмосковье полнится такими яркими, самобытными кадрами! Поздравляю с победой в конкурсе и желаю больших творческих успехов!», — поздравила семью министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре открыли сочинениями Рахманинова.

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#Котельники
#династия
#творчество
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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре открыли сочинениями Рахманинова
06 июля 2023, 22:20

Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»

Знаковое событие в культурной жизни Москвы и Подмосковья — фестиваль «Лето. Музыка. Музей» объединит меломанов с 5 по 9 июля в музее «Новый Иерусалим». В этом году он посвящён 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. На сцену выйдут известные музыкальные коллективы и исполнители. Об открытии фестиваля – репортаж корреспондента «Радио 1»
 
VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре – одно из самых долгожданных событий для меломанов. За 5 дней музыкального оупен-эйра прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и композиторов, которые повлияли на его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Танеева. В концертах принимают участие Вадим Руденко, Гайк Казазян, Иван Бессонов.
   
За два часа до начала концерта гости смогут посетить временные и постоянные экспозиции музея, в том числе выставку «Под знаком Рубенса», которую продлили до 30 июля. 

8 и 9 июля Большой театр России впервые в Подмосковье под открытым небом представит оперу «Алеко» в полномасштабном исполнении: солисты, труппа и оркестр — 170 человек на сцене. Это стало возможным и благодаря возрастающей популярности фестиваля, и благодаря выбору уникальной концертной площадки. В этом году для зрительного зала организовали большое пространство: из круглого музейного атриума сцена переместилась в амфитеатр, вмещающий 1600 человек. Теперь гости смогут насладиться не только музыкой, но и панорамными видами Ново-Иерусалимского монастыря. 

«Хочу поблагодарить Большой театр. Работа заняла полтора года, мы неоднократно встречались, думали, как нам объединить сцену и декорацию, чтобы был виден красивый монастырь, который находится в 300 метрах», – отметил на пресс-конференции министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. 
 

Открыл фестиваль его постоянный резидент – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Внимание публики в течение ближайших двух часов захватили знаменитые сочинения Сергея Рахманинова: Второй фортепианный концерт и Вторая симфония. Дирижировал Дмитрий Юровский, солировал Вадим Руденко


Ведущий вечера, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что музыку Рахманинова часто называют пейзажной, природной, и она будет звучать на фоне непредсказуемой, небесной анимации. Зрителей не испугало разгулявшееся ненастье: ни один не ушёл с концерта из-за непогоды. Дождь, а затем прояснившееся небо создали для слушателей визуальный фон.

 
«Вспоминаю ощущения прошлого года, слияние музыки с природой, когда у нас исполнялись произведения Скрябина, Равель. В какой-то момент вечером, когда деревянные духовые начали изображать птиц, прилетели настоящие птицы. Это было совершенно удивительное ощущение, когда у тебя была настоящая перекличка музыки и природы. Это возможно только, конечно же, на открытых площадках», – рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский.

 
Предваряя исполнение Второго фортепианного концерта, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что это произведение насыщено энергией весны. 

«Можно назвать сотню причин, по которым люди снова и снова влюбляются во Второй фортепианный концерт. Я назову одну: это энергия весны, которая переполняет партитуру концерта. Причём весна у Рахманинова не такая, как у Вивальди во «Временах года»: весна с чистого листа, с которой начинается календарный круг. У Рахманинова это весна после долгой, тяжелой, изнурительной русской зимы», – поведал зрителям ведущий вечера.

Именно такую роль это произведение сыграло в судьбе композитора. Оно появилось после тяжёлой депрессии. Второй фортепианный концерт преисполнен торжеством жизни и радостью. 

После антракта концерт продолжился рахманиновской Симфонией №2 в 4 частях. На мультимедийный экран проецировались пейзажи четырёх времён года. 

«Было много попыток объяснить сюжет Второй симфонии. Часто её называют гимном Родине, или русским пейзажем, или предчувствием эмиграции. Но все эти ассоциации затрагивают ткань Симфонии по касательной, никак не помогая проникнуть в её сущность. Потому что на самом деле Вторая симфония – это чистая музыка. Её нельзя исчерпать словами, как нельзя исчерпывающе описать живого человека. Мне кажется, что Вторая симфония – это и есть самый точный и самый объёмный автопортрет Рахманинова в его рассвете, во время его лета, в 33 года. Автопортрет, выполненный в жанре пейзажа», – поделился Ярослав Тимофеев. 

Даже самые юные внимательно слушали рахманиновские мелодии в исполнении ГАСО России им. Е.Ф. Светланова. После концерта и криков «браво» Госоркестр сыграл «Пляску мужчин» из оперы «Алеко». Это стало для зрителей сюрпризом и вызвало очередные овации. 
 
Ранее мы сообщали, что на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре ждут около 8 тысяч зрителей. 

Об этом и других интересных событиях – на туристическом портале Московской области.
 
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#Минкульт МО
#Лето. Музыка. Музей
#Истра
#Новый Иерусалим
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#Московская область
#Дмитрий Юровский
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В июне в Подмосковье провели 195 ярмарок
06 июля 2023, 14:54

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В первый месяц лета в Московской области провели 195 ярмарок в 38 городских округах региона.

На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок.

«В Подмосковье провели 195 ярмарок, из которых 179 тематических и 16 — сельскохозяйственных. Большая  часть была посвящена дачному сезону и садово-огородным работам. На таких ярмарках жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Тематические ярмарки были посвящены Дню России, Дню защиты детей,  Дню молодежи и Дню медицинского работника.

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Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.

#Ярмарка
#Подмосковье
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