За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 105,8 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 66,7 тысяч жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 61,7 тысяч человек.
Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся во многих парках региона, а также для гостей работаю фуд-корты и точки проката спортивного инвентаря.
«Посещаемость наших парков растет год от года. Так, например, за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков Московской области увеличилась в 7 раз. Мы делаем все, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
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