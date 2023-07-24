За прошедшую неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 млн человек

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 79 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 51,3 тысячи жителей и гостей региона. Третью строчку занимает химкинский парк Толстого — 51,2 тысячи посещений.
«Посещаемость наших парков растет от года к году. Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 млн человек. Это на 6 млн больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
В субботу, 23 июля, открылся обновленный парк «Взлет» в Домодедово, который за полдня посетили свыше 7 000 человек. В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха, сеть прогулочных дорожек, песочный пляж на берегу пруда Лесной и другое.Читайте также:
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