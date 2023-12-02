«Зарайский Кремль» приглашает посетить уютную выставку «Моя родная провинция»





Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»

«Это офорты, в том числе и раскрашенные, акварельные работы, которые Алена Ивановна многие годы делала по видам Зарайска, Костромской области, Переславля-Залесского. Это очень милые, свойственные ее художественной манере виды городов, маленьких улочек, двориков. И этой выставкой мы продолжаем традицию красивых, уютных выставочных проектов, которыми стараемся радовать наших посетителей», – отметил директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»



Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»

«На выставке можно будет остановиться на какое-то время, поразглядывать все, потому что графика всегда притягивает к себе внимание. Потом можно будет осмотреть основные экспозиции, зайти в дом Анны Семеновны Голубкиной – великого русского скульптора. Многих также привлекает возможность подняться на стены Кремля – это традиционно одна из самых востребованных наших экскурсий, так как далеко не во всех кремлях можно подняться в башни, а зимой тем более. У нас такая возможность есть. Тем более, что буквально недавно завершилась реставрация восточного боевого входа – это большой отрезок стены, по которой тоже можно будет прогуляться», – заключил Кирилл Кондратьев.

Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»



Как рассказали в музее, это не первый выставочный проект, который проводится вместе с Аленой Дергилевой. На этот раз художница представила десятки графических работ, которые сделала во время путешествий по городам России.Разделы выставки построены на основных темах творчества Дергилевой – в образах русских провинциальных городов: Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Кашин, Кострома, Арзамас и другие. Ключевое место выставки занимает Зарайск, где по указу великого князя Московского Василия III в первой трети XVI века был построен кремль.Сама по себе экспозиция насыщенная, подчеркнул собеседник. Так много работ одного художника удалось уместить в один проект благодаря небольшому размеру графических листов. Кирилл Кондратьев также отметил, что выставка будет проходить на первом этаже Зарайского Кремля, что позволит гостям побывать и на основных экспозициях, а также подняться на стены Кремля.Выставка продлится до 21 января 2024, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.