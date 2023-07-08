Зенко: Писателя Акунина необходимо внести в реестр иноагентов

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"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала Занко.
К такому решению парламентарий пришла после того, как заметила афишу одного из петербургских театров, поставивших спектакль по произведению Акунина.
"Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", – заключила Зенко.
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