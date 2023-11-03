Жителей и гостей Жуковского пригласили на «Симфонию народов»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В День народного единства, 4 ноября, в Парке культуры и отдыха подмосковного Жуковского пройдёт мероприятие «Симфония народов». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, гостей мероприятия ожидают интерактивная программа «Вместе навсегда» с семейными играми и фотозоной, выставка холодного оружия от Жуковского хуторского казачьего общества, а также мастер-класс по историческому фехтованию от клуба «Око шторма». Дети смогут поучаствовать в образовательной программе «Я люблю свою страну».
Кроме этого, для гостей выступят с танцевальными номерами группа «Серебро» Активного долголетия и МЦ «Дружба». Последние продемонстрируют программу «Танцы народов России».
При этом, организаторы мероприятия предупреждают, что всё может быть отменено из-за погодных условий.
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Кроме этого, для гостей выступят с танцевальными номерами группа «Серебро» Активного долголетия и МЦ «Дружба». Последние продемонстрируют программу «Танцы народов России».
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Мелисса Тимофеева